«La música es la banda sonora de la vida»

Asegura María Burguillos que «es posible que el amor y el desamor sean los temas más visitados en la música» y por esta misma razón este es el argumento sobre el que navega Cada día, segundo single del que será su primer álbum, que saldrá en primavera y del que no quiere desvelar su título hasta que no lance el tercer sencillo

Nacida en Badajoz en la década de los 70 («el año exacto es un secretillo»), residente en Zúrich desde hace ocho años, donde, además de dar conciertos, trabaja en una boutique de moda, María Burguillos explica que los 11 temas que lo componen están compuestos entre ella y su productor, el también compositor portugués Ménito Ramos, y alguna colaboración, que espera que «el público los disfrute» tanto o más como hace ella, al tiempo que confía en que este disco, una fusión de música tradicional y pop, «lance mi carrera musical, porque este es el deseo de todo cantante, tener éxito» y por eso uno de sus anhelos es que «vengan muchos detrás de este».

Si en Parecer y ser, su primer single, reflexiona sobre «la importancia de mostrar la verdadera identidad y de presentarnos tal y como somos, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello», en Cada día canta al amor, «pero no solo al romántico, sino que también habla de la sensación que provoca estar al lado de quien te llena de energía y entusiasmo, o de quien te ayuda a realizar tus sueños. Puede ser también lo que alguien experimenta cuando por la mañana pone la radio y suena Cada día» (risas).

Ambos temas están ya disponibles en plataformas digitales y lo hace de uno en uno (es una constante entre los cantantes) porque, consciente de que «hoy, más que nunca, el consumo de música es muy rápido, y lo que sale se olvida pronto», considera que para «mantener la expectación y seguir con la máquina en marcha de cara a los conciertos (cuando se puedan dar) es necesario tener continuidad». Por eso el primer single salió en septiembre del 2020 y el segundo ahora con un videoclip (también en Parecer y ser) rodado en Madrid, cerca de Arganda del Rey, donde hay una zona casi desértica y lo hace acompañada a la guitarra por Benjamín Paredes, uno de los componentes del Guateque de la Década, y con el que quiere transmitir «sensación de libertad y de luz, que tanta falta nos hace en estos momentos de pandemia», destaca.

Sobre su presentación en sociedad, reconoce que ahora «es difícil planificar giras debido a la situación generada por la pandemia, pero «soy optimista y confío en que a partir de primavera podamos estar presentando el disco a nivel nacional», y preguntada por qué la gran mayoría de los cantantes melódicos, que parece ser su género musical, tienen tendencia a cantar al amor y a su contrario, el desamor, responde que no lo cree y se explica: «Para empezar, no hay estilos ni géneros tan bien delimitados y a los cantantes nos gusta movernos en diferentes registros. Yo me considero, en este sentido, muy versátil y el disco es un fiel reflejo de ello, con temas que son muy diferentes los unos de los otros en estilo y en temática», pero habrá que esperar a que salga para comprobarlo.

La importancia de la música

Al día de hoy, la música es el canal por el que expresa sus sentimientos y emociones, aunque también le gusta escribir, y por eso, en el futuro, le gustaría componer más letras para ser cantadas. Y ello porque para ella «la música es la banda sonora de la vida, mi pasión. Me permite sentir y expresar todo tipo de emociones: alegría, esperanza, pero también melancolía, nostalgia y otras. La música me da sobre todo mi identidad de cantante y la posibilidad de expresar lo que soy y lo que siento de manera libre», puntualiza esta mujer que «siendo extremeña por los cuatro costados», tiene mucho de manchega y andaluza, dice, debido a los traslados a los que la familia se vio sometida debido a la profesión de su padre, aunque es en Villafranca de los Barros donde pasó gran parte de su juventud.

María Burguillos, que también ha trabajado como modelo publicitaria, tiene estudios de técnica vocal e interpretación, reconoce que fue su madre la que despertó en ella el gusto por la copla, pero en su currículum tampoco hay que olvidar su incursión en el tango y el bolero y su participación en el grupo Cobalto, con el que empezó a pisar los escenarios y recorrer Extremadura cantando en fiestas y verbenas.

Sus conocimientos de la música lírica le llevaron con el tiempo a Italia, donde hace galas y conciertos en ciudades como Roma y Florencia con el grupo Cuarto Creciente, incorporando de esta forma a su bagaje musical la música melódica italiana.

Ahora, inmersa en la promoción de su primer disco, recuerda que se dio a conocer cuando «era jovencita» en los concursos Pasa la Vida, Date un Respiro, Lo que Yo te Cante y algún otro, experiencias estas que califica como «muy positivas» al coincidir con grandes profesionales. Además, fueron sus primeras veces en televisión y siempre le gusta recordar que «tuve la suerte de que en uno de ellos me presentaran Marifé de Triana».

Sueña con el éxito

Su estilo y su voz hacen pensar en cantantes como Pasión Vega o Pastora Soler, a las que considera «grandes artistas y referentes», pero subraya que «cada cantante es diferente» y por eso ella no se quiere parecer a nadie, aunque «procuro aprender de todos y de todas. Ojalá algún día gozara del reconocimiento de estas dos excelentes cantantes», subraya. Con ellas cuando empezaron, sí tiene, sin embargo, un sueño compartido, el del éxito, y ello pese a que es consciente de que «el éxito es una cosa muy relativa y personal». Para María «significa realizarme profesionalmente como cantante y saber que lo que hago me gusta y se reconoce. Si un día llegase la fama y el éxito con mayúsculas me sentiré muy afortunada», resalta.

De todas formas no solo él éxito profesional colman sus días de felicidad e ilusión, porque existen otros momentos como «ver salir el sol por la mañana, estar rodeada de gente positiva, y cómo no, recibir un comentario bonito cuando a alguien le gusta alguna canción mía. Ahora me llena de ilusión y de alegría la promoción de Cada Día y pensar en el lanzamiento de mi primer disco en primavera.

Define Cada día, como una canción pop, que tiene «una melodía fresca y potente, que habla del entusiasmo que despierta la llegada a nuestras vidas de alguien o algo nuevo», y ojalá que ese entusiasmo y alegría que ella transmite le llegue al público y los que oigan este disco se llenen de la misma pasión por la música que asegura sentir ella.