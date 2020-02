«La policía no es un trabajo de hombres, somos válidas»

Gema Moretón Martín lleva trabajando como policía local 20 años, hasta el 2007 en Coria y, desde entonces, en la jefatura de Plasencia. Ha recibido recientemente la Medalla al Mérito para Mujeres Policías, que concede la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

-Por qué decidió ser policía?

-Por vocación. En mi familia no hay ningún policía, pero desde pequeña supe que quería serlo. Me gustaba, siempre me ha llamado la atención.

-¿Qué supone esta medalla?

-Es una satisfacción, un orgullo, que te reconozcan el trabajo realizado.

-Uno de los aspectos que le reconocen es su trabajo en seguridad vial. ¿Cuánto tiempo lleva en este área y por qué es tan importante?

-Empecé en Coria en el año 2002 porque me gustaba la materia, trabajar con niños, porque creo que la educación debe empezar desde pequeños. Después, en Plasencia había una plaza en la sección de educación vial, opté y entré en el departamento. Creo que la educación vial lo es todo, es fundamental para tener una buena seguridad vial.

-¿Por qué cree que falta concienciación? ¿No somos conscientes de los peligros reales?

-Creo que se trata de hábitos mal adquiridos. La gente piensa que no pasa nada, que nunca le va a pasar nada, no piensa en las consecuencias. Por ejemplo, los sistemas de retención infantil se ponen muchas veces por evitar una denuncia, pero no hay una percepción de riesgo real y no se ve tan importante, no es una prioridad. Yo siempre digo que a un niño no le dejas meter las manos en un enchufe, pues esto es lo mismo.

-¿Cómo se trabaja actualmente en la policía local para cambiar los hábitos?

-Por ejemplo, tenemos un proyecto en colaboración con el SES y nos dirigimos a las matronas de la región para dar charlas sobre la importancia de los sistemas de retención infantil para que lo transmitan a las mujeres embarazadas y padres primerizos porque hay cosas que no saben. También vamos a colegios e institutos a hablarles de distintos temas según su edad y son esponjas.

-¿El parque de tráfico no está infrautilizado?

-No. Lo utilizamos. Somos ocho personas en el departamento de segurida vial y hay un policía de segunda actividad de lunes a viernes. Lo utilizamos como lo que es, un parque educativo, no lúdico. Se lo ofrecemos a los colegios y acuden para charlas teóricas y la práctica.

-Unijepol también reconoce su compromiso con la igualdad de género, ¿existe en la Policía Local?

-En Plasencia hay más de 70 policías y tenemos cinco mujeres y una en prácticas, hay una diferencia abismal, pero en Extremadura, de 1.500 agentes, solo 103 son mujeres.

-¿A qué achaca esa diferencia?

-A que las mujeres no se presentan en la misma medida que los hombres, quizás por desconocimiento de la profesión o porque piensan que es un trabajo de hombres. En las pruebas físicas, algo falla. Debería haber una discriminación positiva para reducir los tiempos para las chicas.

-Precisamente, se ha creado la Asociación Extremeña de Mujeres Policías, de la que es directiva, ¿con qué objetivo?

-Queremos dar a conocer el trabajo de la mujer policía. Tenemos un proyecto y vamos a los cursos de Bachillerato para que lo vean también como una salida. En Plasencia ya hemos empezado. La hemos creado porque somos muy pocas y queremos potenciar el trabajo policial femenino. Las mujeres somos muy válidas y hay que eliminar estereotipos como que hay que ser fuerte y valiente, se pueden hacer muchas cosas.

-¿Por ejemplo?

-Hay muchas secciones, no solo denunciamos ni nos dedicamos a correr y perseguir a infractores. Está la sección de familia y menores, atestados. En violencia de género, por ejemplo, las mujeres buscan chicas policías porque se sienten más identificadas y en menores, el niño siempre nos busca, por la figura materna.

-Además, la policía local también es solidaria.

-Sí. Acabamos de colaborar en un proyecto para entregar mochilas a niños de Burkina Faso, Malí y Mauritania. Ha sido un éxito porque hemos recogido 500. La policía ha cambiado, está más cerca del ciudadano porque somos servicio público y somos solidarios.

-¿Qué es lo mejor de ser policía local?

-Lo mejor de este trabajo es que no es nada monótono, cada día surge algo nuevo y no sabes qué te vas a encontrar, lo que también es estresante. También que está muy cerca del ciudadano.

-¿Cómo le gustaría que estuviera el cuerpo dentro de 20 años?

-Con muchos más efectivos porque nos hemos quedado muy pocos y no podemos abarcar todo lo que podríamos. Y con muchas más mujeres, mitad y mitad sería lo suyo, así que, que las chicas no se asusten y se animen.