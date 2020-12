Mamen Blanco, progresión en La Alhambra

A Mamen Blanco (Plasencia, 18-8-2000) se le está pegando el acento andaluz. Y eso que apenas lleva año y medio jugando para el Grupo Hafesa Raca Granada, equipo de la Liga Femenina 2 de baloncesto. Como tantos deportistas extremeños que están fuera de la región, aprovecha el parón de las competiciones para regresar a casa para coger fuerzas... sin pasarse con los turrones, claro.

Base internacional en categorías inferiores, consiguiendo varias medallas con España, Blanco continúa con su lento pero minucioso proceso en el baloncesto: se formó en el Miralvalle de su ciudad natal, se marchó en 2018 al Barcelona y escribe un nuevo capítulo mirando hacia La Alhambra.

«Barcelona me encantó, pero Granada es más cómoda. La universidad la tengo más cerca, más facilidades. No he perdido nada con el cambio. Solamente es diferente», cuenta en Cáceres, donde ha viajado junto a su padre para sellar su incorporación a la marca de ropa deportiva Erreà Sport.

Sí, la universidad. Está en tercero de Fisioterapia, un campo que le está gustando mucho y al que le gustaría dedicarse en el futuro. «Apruebo todo y voy a curso por año, pero es superdifícil entrenar y jugar, con todo el calendario que hay tan raro por esto del coronavirus», dice. Hay semanas en las que hay que jugar varios partidos para recuperar los aplazados. «Mi prioridad es estudiar, pero quiero seguir jugando. Tener una carrera el día de mañana es lo más importante porque el baloncesto se acaba pronto», añade.

¿Y ella? ¿Cómo lo está haciendo? «Estoy en pista mucho más, haciendo jugar más al equipo. Me veo más consolidada. Sí que es cierto que me faltan puntos, pero llegará. Empecé anotando mucho. Ahora estoy haciendo menos tiros, pero estoy ayudando a mis compañeras, pasándole mucho más», responde. Por ahora, promedia 5,3 puntos y 1,7 asistencias en 25 minutos con, como asume ella, porcentajes de acierto mejorables: 34% en los tiros de dos y 27% en triples. «Tengo que mejorar ahí. Este verano, que no he tenido selección, lo he podido trabajar un poco más, pero debo insistir», reitera.

Liga Femenina y el Miralvalle

Por ahora, el salto a la Liga Femenina Endesa está descartado. Sabe que necesita cultivar su calidad en el segundo nivel, contar con mucho protagonismo, aprender. Al fin y al cabo, solo tiene 20 años. «No lo veo. No es una prioridad para mí», señala con claridad.

Blanco está siguiendo con una mezcla de emoción y curiosidad lo que está sucediendo con el debut del Miralvalle en la Liga Femenina 2. «Es increíble, pero es que han hecho buen equipo y tienen mucho trabajo detrás», suelta, con el brillo en los ojos de ser en cierto modo partícipe de ello porque varias canteranas fueron sus compañeras durante años. Especialmente elogia a dos personas: el entrenador, ‘Rula’ Pérez («es un currante que no da ni un partido por perdido») y Alicia Morales, que ocupa su misma posición de base. «Es muy buena. Lo sé porque he jugado con ella toda la vida. Lee muy bien el juego y lo hace todo bien. Se nota mucho cuando no está», destaca. Y confiesa ser centro de las bromas de sus amigos placentinos, que le piden que vuelva a vestir de azul.

El Raca Granada está en un grupo diferente, el B, en el que, apunta, «todo está muy reñido, todo se compite, y el último le puede ganar al primero». Las nazaríes son sextas con un balance de 7-5, en plena pelea por meterse en la fase de ascenso. La extremeña intentará ayudar en la misión dentro de sus apretados días de despertarse muy temprano, ir a clase y a prácticas y luego entrenar o viajar. «¡Disfruté más de Granada antes del confinamiento!», concluye.