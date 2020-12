Mujeres de portada

Soy feminista. Creo en la igualdad del hombre y la mujer, de la mujer y del hombre, en ambos sentidos. No me gusta la discriminación positiva, aunque entiendo que hay ámbitos en que, para equilibrar la balanza, se favorece a la mujer frente al hombre, pero eso en sí ya es una desigualdad porque supone que una mujer consigue un puesto por el hecho de serlo.

Lo dicho, soy feminista, pero tampoco creo en el feminismo llevado hasta el extremo. Hay una línea que separa lo que es machismo o sexismo o trajo vejatorio hacia la mujer de lo que no lo es y esa línea a veces es muy clara y otras está tan desdibujada que, al final, depende del color del cristal con que se mire.

Esta semana, la Plataforma Feminista de Plasencia ha calificado de sexistas y vejatorias hacia la mujer las portadas de unas guías de turismo encargadas por la Diputación Provincial de Cáceres en las que salen dos chicas jóvenes. Afirman que no existe relación entre las imágenes y el texto de las portadas, pero en una que habla del Valle del Jerte aparece una chica sujetando una caja de cerezas; en otra del Valle del Ambroz sale otra con un albornoz, en una clara alusión al balneario de Baños de Montemayor y en una tercera sobre las Villuercas-Ibores-Jara, una de las chicas va cubierta con un gorro de apicultor y otra prueba la miel chupándose un dedo.

¿Quizás debería haberla probado con una cuchara? Son ejemplos claros de esa línea desdibujada de lo que es o no sexista y de la subjetividad de quien mira e interpreta las imágenes. «Se han pasado de frenada»; ¿Y si fueran dos hombres? o «Se la cogen con papel de fumar» son reacciones que ha suscitado la queja feminista. Flaco favor le hace al feminismo este hilar tan fino, más bien da alas a quienes lo califican como cosa de feminazis, exageradas o frígidas.

Los grupos feministas deben existir y hay mucho que denunciar, mucho más flagrante y grave que estas portadas.

Por otro lado, la Diputación de Cáceres contestó rápido para ser políticamente correcta y decir que analizará las portadas y las cambiará, si es necesario, porque no es su intención ofender a nadie. Hombre, no ofender a nadie es casi una utopía. Está bien escuchar las opiniones y analizar si llevan razón o no, pero también hay que ser valiente, hacer una apuesta y defenderla. Me la juego a que estas mujeres de portada no se han sentido vejadas en absoluto.

*Periodista