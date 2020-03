Soy mujer de Suerte

«Siempre que me he caído, me he vuelto a levantar» (Fátima Mendoça). «El no puedo no existe para mí» (Vanesa Caldito). «Un gran paso es aportar un grano de arena» (Luisa Rodríguez). «La educación genera oportunidades» (Noelia Pacheco). Lo piensan y lo dicen mujeres de Suerte de Saavedra y estas frases son las que aparecen debajo de las fotografías de la exposición Mujer en Suerte, promovida por la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Badajoz y que hasta el próximo 31 de marzo se podrá ver en el porche del colegio Manuel Pacheco.

En este proyecto han participado 17 mujeres –estudiantes, emprendedoras, amas de casa, trabajadoras–, que se han puesto delante de la cámara de la fotógrafa Blanca González Cruz para representar a la población femenina de esta barriada, que es diversa, pero que tiene en común su espíritu de lucha, el orgullo de sentirse parte de Suerte de Saavedra y la fortaleza para no rendirse ante las adversidades. «Queremos dar voz a la mujer, saber cómo se siente en su día a día, cómo ha llegado hasta aquí y sobre todo que los niños que las vean se sigan esforzando, valoren su barrio y no lo sientan como un lugar que no les ofrece oportunidades», explica la fotógrafa.

Las frases que aparecen junto a la imagen de cada una son un extracto del vídeo con entrevistas que acompaña a la exposición, que se proyectó ayer por la tarde durante la inauguración. Tras contactar con las protagonistas a través de diferentes medios, a todas se les realizaron las mismas preguntas: qué es para ellas ser mujer, qué significa ser una mujer importante y si se consideraban así. «Me emocionó ver cómo muchas llegaban con caras cabizbajas, pero a medida que se le iba haciendo la entrevista se empoderan y acaban con una sonrisa, porque todas se consideran guerreras y están aquí porque tienen que estar».

Miriam Garriga, estudiante de doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, es una de las participantes. Fue alumna del Manuel Pacheco, es miembro del Grupo Joven de Suerte de Saavedra y decidió unirse al proyecto para poner en valor el papel de la mujer en el barrio y reivindicar que hay que «aprovechar las oportunidades» y huir de los estigmas que en muchas ocasiones apareja el hecho de vivir en este barrio.

Mari Carmen García es otra de las mujeres que ha posado para esta exposición. «Queremos que se nos conozca y que se sepa que las mujeres de Suerte de Saavedra, una base fundamental en el hogar, queremos un futuro mejor, sobre todo para nuestros niños».

El concejal del IMSS, Antonio Cavacasillas, explicó que este proyecto trata de fomentar la igualdad y se exportará a otras barriadas.