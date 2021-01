Tiene que readmitir a una empleada a la que despidió por faltar tras un aborto

El Juzgado de lo Social Número 1 de Cáceres condena a una empresa cacereña del sector de la limpieza a readmitir a una trabajadora a la que despidió por faltar tras haber sufrido un aborto. Cuando ocurrieron los hechos la mujer prestaba sus servicios en un supermercado. El pasado mes de julio ingresó en el servicio de Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara con el diagnóstico de un «aborto en curso». Recibió el alta a las horas con la prescripción de regresar a las 48 horas para someterse a un control médico que serviría para confirmar que el aborto se había efectuado de manera completa y sin complicaciones. Se le prescribió reposo relativo hasta esa fecha. En el parte figuraba además una propuesta de baja médica una vez se confirmara que el aborto se había completado.

El parte de baja no se pudo emitir hasta los cuatro días. La demora, según recoge el fallo, se debió a la pandemia del coronavirus. Pero desde su ingreso en Urgencias la trabajadora comunicó lo ocurrido a la encargada de la empresa a través de un mensaje de Whatsapp al teléfono de empresa, en el que le adjuntó el parte de Urgencias. Le explicó, además, que lo hacía de esa manera porque la responsable de estos asuntos no respondía al teléfono (era domingo). También remitió un correo electrónico a la persona que ella entendía que se encargaba de estos temas, aunque resultó ser una trabajadora que había cesado su actividad meses antes, sin que ella tuviese conocimiento.

A pesar de que la empresa reconoce que tuvo conocimiento de dicho correo en agosto, una vez que reordenaron archivos y comunicaciones, comunicó a la trabajadora que la despedía porque finalizaba su contrato de obra y servicio.

La empleada presentó una demanda a la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) donde la empresa reconoció la improcedencia del despido y le ofreció la indemnización máxima, pero ella no lo aceptó. En cambio después, en el juicio, la empresa defendió la legalidad de su decisión. El juzgado considera que la temporalidad, es decir, la finalización de ese contrato porque termina su obra o servicio, no está justificado. Según el juzgado se trata de un despido «con vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado (...) por el propio estado de gestación o su consecuencia». De hecho, incide el fallo, si la empresa consideraba que se trataba de un despido disciplinario, debía haberlo hecho valer, cosa que no hizo en el juicio.

El juzgado condena ahora a la empresa a readmitir a la empleada y a pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde que fue despedida. Deberá también indemnizarla con 6.251 euros. La sentencia no es firme, cabe recurso al TSJEx.