José María Naranjo: Tenemos ante nosotros grandes retos y también oportunidades

-¿Cómo se desarrolla esta edición de Agroexpo en formato congresual?

-Desde que comenzó la pandemia decidimos que había que darle un gran giro a Agroexpo. No queríamos era perder nuestro momento, el de una feria internacional del campo extremeño. No había que hacer cambios drásticos, sino adaptar el formato para que todos los que utilizamos las nuevas tecnologías estuviéramos en la feria pero no presencialmente.

-¿Qué radiografía hace del sector hortofrutícola extremeño?

-En la actualidad se encuentra inmerso en una evolución constante, un cambio radical. La agricultura y el sector hortofrutícola tienen que reinventarse. Ya íbamos arrastrando una serie de cambios, pero está muy claro que la pandemia va a aminorar los tiempos o hacer que los cambios se sucedan de manera más rápida. Ante nosotros tenemos un programa muy ‘retador’ con países como Gran Bretaña, que ha iniciado su ‘brexit’. Al final toda esta ‘fiesta’ la pagamos los mismos, los productores. Lo único que se nos presenta como horizonte es muchísima más burocracia y trámites, cuando lo que el campo necesita para ser eficiente es que se nos abran las fronteras. La nueva noticia es que en el sector de la fruticultura se nos ha abierto el mercado brasileño. Eso nos enseña a ser más flexibles y atender a toda la tipología de clientes posibles en todos los lugares del mundo y llegar a ellos con nuestras frutas y verduras.

-¿Cómo se logran esos objetivos con un cultivo tan estacional?

-Somos especialistas en cultivos como la fruta, pero muchas empresas ya están apostando por tener otros cultivos complementarios. Por cuestiones de margen y de riesgos ahora hay que diversificar más que nunca. Si queremos cultivos más estacionarios con riesgo menor no podemos tener la fruta en la lupa.

-¿Cómo ha funcionado el espárrago extremeño en verde?

-Es un cultivo que se da con mucha calidad en Extremadura. Tiene un problema, que es la fuerte inversión inicial que requiere y el retorno de la misma. Pero también evita que todos podamos meternos de lleno y ‘canibalizar’ el propio cultivo. El espárrago extremeño no es un producto de volumen, sino complementario, no masivo.

-¿Cuáles son las principales magnitudes de Tany Nature?

-Tany Nature tiene como objetivo ofrecer un producto de muchísimo sabor a todos los mercados con los que trabajamos, un total de 58 países. Para nosotros es muy importante ser una empresa rural, extremeña y que agregue valor allá donde esté. Nuestra sede está en Zurbarán, pero tenemos una serie de explotaciones repartidas por toda la geografía extremeña y tratamos de aportar valor allí donde esté con un producto que funcione y creando puestos de trabajo de calidad.