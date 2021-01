Juan Sagarna: La digitalización es la mejor herramienta que tiene la sostenibilidad

-¿Cómo puede beneficiarse una cooperativa de la gestión inteligente?

-La digitalización puede ayudar muchísimo en distintos aspectos de la gestión administrativo-financiera de la cooperativa y también a los socios de la cooperativa. En este último aspecto podíamos estar hablando de una mejora de la utilización de los inputs agrícolas y ganaderos, a través de una mejor aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, las raciones de alimentación animal, los antimicrobianos o el agua de riego. Todos estos objetivos se pretenden alcanzar en los próximos años. La digitalización es la mejor herramienta fantástica que tiene la sostenibilidad en el futuro. Desde el punto de vista cooperativo, Cooperativas Agro Alimentarias llevó a cabo una encuesta entre 170 cooperativas el otoño pasado. La respuesta más extendida fue que las herramientas digitales son perfectas para mejorar la relación socio-cooperativa, la gobernanza, la participación en la democracia interna, la transparencia, la comunicación y la agilización de gestiones administrativas. Otro elemento muy valorado por los cooperativistas es todo lo relacionado con el marketing digital, mejorando la posición de los productos de las cooperativas a través del e-comerce, la página web o el marketing on line. En esto hay que estar muy actualizado. Finalmente, están las herramientas de gestión puramente empresarial, programas que permiten en el intercambio comercial con proveedores, socios y clientes, abandonar el papel y mejorar la trazabilidad y tener conexión a tiempo real con lo que sucede en el mercado.

-¿Están las cooperativas extremeñas lo suficientemente digitalizadas?

-No, pero, hay que decir que al mismo nivel que el resto de comunidades. En el análisis que hemos realizado en Cooperativas Agro Alimentarias no hemos apreciado diferencias significativas en el territorio. Los sectores más volcados a mercados internacionales y competitivos, en los que la trazabilidad es una exigencia, son los que más necesitan de la digitalización. No hay patrones de diferencia en cuanto a territorios.

-¿La agricultura inteligente está reservada solo para las nuevas generaciones?

-La respuesta fácil sería que no. Uno de los elementos que nuestra organización defiende es que la transición digital sea justa. Tiene que llegar a todo el mundo, independientemente de su tamaño y de su edad. Pero no se nos puede olvidar que uno de los motores de la transformación digital son los jóvenes. Políticas para utilizar a estos jóvenes como palanca activa de esta transformación son muy razonables. El objetivo es que permee al resto de agricultores y ganaderos.

-¿Qué papel tiene la eficiencia energética en la sostenibilidad de una explotación?

-La digitalización es el camino más eficiente a la sostenibilidad. Para mejorar primero hay que medir, establecer indicadores y planificar objetivos. La eficiencia energética está vinculada a la huella de carbono. Cuanta más energía ahorren nuestros agricultores y ganaderos mejor les van a salir las cuentas. Cuanto más eficientes en ese aspecto seamos más beneficios podemos obtener.