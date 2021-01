Úrsula Sánchez: El relevo generacional debe ser mucho más realista"

Úrsula Sánchez es una joven ganadera y diplomada en Ciencias Empresariales. Desde hace cuatro años se dedica a la ganadería y ha sido reconocida con el premio a la Mejor Explotación Rural 2019 y Mujer Agro 2019 en la categoría Juventud. Su apuesta por el ganado vacuno en extensivo, y la raza limusina en particular, se ha materializado en una gran inversión en sus instalaciones de Garrovillas de Alconétar, en aras siempre del bienestar animal. En la actualidad, desarrolla un vanguardista proyecto para controlar la trazabilidad de la carne a través de tecnología Blockhain. Participa en Agroexpo en la mesa redonda sobre relevo generacional.

-¿Cómo cree que debe realizarse correctamente el relevo generacional en el agro?

-Debe enfocarse mucho más a la realidad. Por ejemplo, cuando un joven se incorpora al mundo agroganadero y se le conceden ayudas, éstas no llegan hasta que han pasado uno o dos años. Para iniciar la actividad es necesario un mínimo colchón económico que muy pocos jóvenes tienen.

-¿Cuáles son los ejes temáticos de su intervención en la mesa redonda sobre relevo generacional?

-Repaso cuáles han sido mis comienzos en el mundo de la ganadería y explico cómo son las instalaciones que he puesto en marcha. Pienso que es muy importante para el manejo y bienestar del animal tener unas instalaciones acondicionadas. Además, presentaré a los profesionales mi proyecto de trazabilidad de la carne. La ganadería extensiva atraviesa muchas dificultades en la actualidad. Por ejemplo, cuando se hace un plan económico sobre un negocio se realiza con un horizonte de 15 años. Si la Política Agraria Comunitaria cambia cada cinco años es muy difícil. También hay que subrayar la especulación a la que está sometido el sector primario. No sé cuál es la solución. Siempre pregunto y me contestan que “así llevamos muchos años”.

-¿En qué consiste exactamente su proyecto de tecnología Blockhain para hacer el seguimiento de la carne?

- Es una tecnología que nació a través de los famosos Bitcoin. Mi propuesta es que a través de una aplicación se pueda averiguar al instante el proceso de transformación de la carne que se está consumiendo. Todo a través de claves para guardar la máxima discreción. Ya lo he dado a conocer al Encinar de Humienta y a la Cámara de Comercio de Cáceres y están muy interesados en desarrollarlo. Para la ganadería extremeña tener este sistema implementado sería muy bueno.