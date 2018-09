La Junta logra del ministerio 24 millones para la reestructuración del viñedo

Extremadura recibirá 24 millones de euros para la reestructuración del viñedo como consecuencia de los remanentes de otras medidas de Programa Nacional del Vino y de la negociación de la Junta de Extremadura con el nuevo equipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hay que recordar que en una primera asignación, la comunidad extremeña contaba con 6,9 millones de fondos para la misma partida. Así se lo ha trasladado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, a las organizaciones agrarias durante la celebración de la reunión del Consejo Agrario Extremeño (Caex), que ha presidido y que se ha celebrado en Zafra en el marco de la Feria Internacional Ganadera que acoge la localidad pacense durante estos días.

Según ha detallado la consejera, se trata de un incremento espectacular que permitirá aprobar todas las solicitudes realizadas en marzo de 2018, de todos los jóvenes viticultores y de los Agricultores a Título Principal (ATP), agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que pertenezcan a cooperativas agrarias. Se han aprobado el 100 % de estas solicitudes y por el máximo de la subvención permitida, hasta el 75 % de la inversión, el otro 25 % lo sufraga el viticultor.

Esta medida afectará de manera positiva a un millar de agricultores profesionales de nuestra región, y casi un tercio de ellos son jóvenes agricultores suponiendo un potente impulso para un sector importante como es el viñedo. Estas ayudas se pagarán antes del 15 de octubre de 2018 por lo que ya se han convocado a las entidades financieras y a los representantes de los proyectos para que aporten los avales necesarios con el fin de poder realizar este gasto.

Durante la reunión también se ha informado a las organizaciones agrarias las acciones que se están llevando a cabo para simplificar el modelo de solicitud única de cara al próximo año de solicitud 2019.

PUNTA DE LANZA / El sector del viñedo es uno de los más importantes dentro de la economía extremeña, no solo por su valor económico sino también por la importancia social que tiene el cultivo. Actualmente, Extremadura es la segunda comunidad con más hectáreas de viñedo. La superficie de viñedo inscrita a día de hoy en el registro vitícola son 81.956 has de las cuales 78.970 has se encuentran en la provincia de Badajoz, muchas de ellas concentradas en las zonas de Tierra de Barros (Almendralejo, Villafranca de los Barros…) La superficie de autorizaciones para nueva plantaciones concedidas para Extremadura en 2018 han sido de 580 hectáreas de las cuales 7,52 se han concedido para cava.

Extremadura se encuentra dentro de las tres regiones que más vino producen en España, cuenta con algo más de 200 bodegas y en el año 2017 se ha realizado una declaración de cosecha de un total de 2.758.665,48 Hectolitros, de los cuales 52.563,52 hectolitros han sido de Vinos de DOP cava, un tema que desde la Junta de Extremadura se está apoyando a este sector, se está defendiendo que no nos pongan freno a las plantaciones de variedades aptas para cava.