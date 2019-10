De Miguel entrega a Planas una botella de cava extremeño en la Feria de Zafra

Irene de Miguel, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Extremadura, le ha entregado a Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, una botella de cava extremeño en uno de los actos celebrados esta mañana en la Feria Internacional Ganadera de Zafra

Cabe recordar la decisión que se tomó hace unas semanas en el consejo de Ministros de ceder a la Denominación de Origen (DO) Cava la iniciativa de ampliar o no la superficie de cultivo, a lo que la Junta de Extremadura anunció que recurriría el decreto por no estar ajustado a derecho.