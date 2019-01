El Día de Extremadura se convierte en un gran homenaje a la mujer cocinera

Gracias a todos los que se han acordado de lo duro que es la cocina», con estas palabras se expresaba ayer María Dolores Mateos del restaurante Puerta de la Vera, al recoger su galardón como homenaje a toda una vida entre fogones. El premio se le entregaba, por sorpresa, junto a otras seis cocineras extremeñas con motivo del Día de Extremadura en Fitur, que desde hacía diez años no se celebraba. La jornada se convirtió en un homenaje a todas las mujeres que se han dejado la piel poniendo en valor la cocina regional. El resto de galardonadas fueron las siguientes: María Antonia Amado (a título póstumo), Concepción Álvarez ‘La Troya’ (a título póstumo), Josefina Silva (de restaurante Josefina de Zafra), Serafina Aguilar (Hotel Alegría de Baños de Montemayor) y, por último, a Felisa Zamorano Martínez (Academia Extremeña de Gastronomía). Por cierto, esta última fue muy aplaudida en su intervención. «Que la cocina tradicional no se pierda. No podemos bajar la guardia. No nos gusta que en nuestras recetas nos den gato por libre», explicó. A todas se les entregó una imagen de Venus realizada por Terracota Mérida.

Al acto asistió Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo y la cantante Soraya Arnelas interpretó el Himno de Extremadura en medio de una gran emoción.

Por su parte el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara manifestó su agradecimiento al sector turístico extremeño por el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos en el último año, con crecimientos que rondan el 5 por ciento. «Hemos superado los tres millones de pernoctaciones, nos acercamos a los dos millones de viajeros y hay una enorme capacidad de crecer en el turismo extranjero. Hemos crecido por encima del Producto Interior Bruto. Nuestro turismo está creciendo al doble que lo hace nuestra economía. A ello contribuye el aumento de la esperanza de vida y que tras la jubilación viaja». Fernández Vara dijo que el escenario turístico está cambiando en Extremadura y que una prueba de ello es la inversión privada. Precisamente la primera presentación ayer en el estand de Extremadura fue la del proyecto Elysium City en Castilblanco, que prevé 6.000 puestos de trabajo iniciales y una inversión de 13.700 millones de euros. «Extremadura es hoy el lugar de España donde en menos tiempo se puede poner en marcha un proyecto gracias a las leyes que hemos aprobado», añadió.

En cuanto al proyecto de Castilblanco Vara dijo que se está revisando toda la documentación presentada y «tenemos seis meses para tomar una decisión al respecto. Creo que se cumplirán los objetivos de iniciar las obras a finales de año. Tener una ley que respalde este tipo de proyectos en estas circunstancias es muy garantista», concluyó.