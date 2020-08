Bottas celebra la renovación con otra 'pole position'

Aquel 1950 dominaban los Alfa Romeo. En la clasificación de la primera carrera del Mundial de F-1 aquí, en Silverstone (Inglaterra), la prueba que este fin de semana se celebra con un GP denominado, eso, 70 Aniversario, eran tres coches rojos los que copaban las primeras posiciones. En el GP 70 aniversario, los Alfa cierran la parrilla. Siete décadas después son los Mercedes los grandes dominadores de la disciplina. Ya se sabe, o Lewis Hamilton, o Valtteri Bottas. Esta vez fue el finlandés quien celebró su renovación con otra sonora 'pole position'.

Me siento muy bien. Adoro las clasificaciones, sobre todo, cuando las cosas van bien. He configurado mejor el coche que hace siete días, explicó el finlandés. La mentalidad ahora es ir a ganar, apuntó el disciplinado Bottas. No he hecho una buena vuelta. Valtteri ha hecho mejor trabajo, desveló Hamilton, quien avanzó que la carrera será a dos paradas. La ola de calor que se extiende por toda Gran Bretaña genera temperaturas de casi 30 grados, que se convierten en más de 50 en el asfalto de Silverstone, casi 10 grados más que durante la carrera de la semana pasada en este mismo escenario. Además, Pirelli ha elegido una selección de neumáticos más blandos que en el GP de Gran Bretaña. Así que para este Gran Premio 70 Aniversario se abren muchas dudas sobre las gomas siete días después de que Hamilton, Bottas, Sainz y Kvyat sufrieran pinchazos y explosiones en sus neumáticos con condiciones mucho más favorables.

Todo depende de las ruedas

El asunto de los neumáticos no solo decidirá la carrera sino que condicionó la clasificación. Para empezar, los mejores tiempos salieron con el neumático medio, y no el blando. Además, Max Verstappen se arriesgó y pasó de la Q-2 a la Q-3 con el neumático más duro, así que saldrá en carrera con esa goma, en principio más apropiada, que los medios con los que arrancarán los Mercedes y el resto de los 10 primeros.

Carlos Sainz saldrá casi seguro también con el duro, ya que del décimo hacia atrás pueden elegir neumático. El madrileño se clasificó decimotercero, tres plazas por detrás de su compañero Lando Norris, que le superó en velocidad punta. Sainz no se perdía una Q-3 desde el GP de Bélgica del año pasado. Las sensaciones con el coche han sido relativamente positivas. Hemos tenido un problema en los libres, mi coche se calentaba más que el de Lando, y han tenido que abrirlo un poco más, dandole más refrigeración, y eso cuesta bastante velocidad punta, reveló el madrileño explicando el por qué del mejor tiempo de Norris. No quedaba otra, pero en carrera intentaré remontar, aunque estoy sorprendido de los que han mejorado Renault, Racing Point o Alpha Tauri, explicó el madrileño.

Hulkenberg brilla

Nico Hulkenberg, el sustituto de Checo Pérez (el mexicano volvió a dar positivo por Covid-19), no pudo tomar parte en la carrera de hace siete días por una avería, una gran trastada del destino tras un apuradísimo fin de semana. El alemán se desquitó en esta clasificación: logró la tercera posición, por delante de Verstappen pero, sobre todo, cuatro puestos por delante de su compañero Lance Stroll, el hijo del dueño del equipo, al que aventajó en tres décimas. Han sido siete días de locos. La clasificación ha sido complicada y estoy sorprendido de haber sido tercero. No tengo la experiencia de la salida o de la carrera porque no hubo hace siete días, así que será más complicado, avanza el alemán que podría acabar con su récord de más carreras sin lograr un podio, una de esas marcas que nadie quiere.