Bottas quiere cobrarse lo que le deben en Brasil

No quiero que nadie me regale ninguna victoria, si gano que sea por méritos míos, dice el finlandés Valtteri Bottas. No voy a regalar nada a Valtteri, porque tampoco lo aceptaría, refuerza el británico Lewis Hamilton. Vienen a cuento estas reflexiones porque el inglés, ya pentacampeón, nunca ha ganado después de sellar sus títulos con antelación. Y esta vez, todo apunta a que se repetirá. El finlandés finalizó por delante de su compañero en las dos sesiones de entrenamientos libres en el GP de Brasil y líder absoluto en la segunda manga.

Si hay que apostar por rivales de Bottas en el estrecho y casi siempre mojado asfalto de Interlagos es mejor mirar a hacia Ferrari, hacia Sebastian Vettel. O a Red Bull, donde bajo condiciones resbaladizas, Max Verstappen puede tener algo que decir. El joven holandés tiene aquí casi su última oportunidad de batir el récord de juventud como autor de una 'pole' que aún mantiene Vettel. Es verdad que el Mundial finalizará dentro de 15 días en Abu Dhabi, pero los Red Bull serán mucho menos competitivos en la noche del desierto que sobre las míticas curvas de Senna, el Pico de Pato y a más de 700 metros sobre el nivel del mar.

De esa lucha por la victoria parece descartado el otro Red Bull de Daniel Ricciardo, obligado a retrasar 10 puestos en la parrilla tras verse obligado de nuevo a sustituir el turbo en una increíble racha de averías en cada carrera desde que anunció en Bélgica que dejaría Red Bull para irse a Renault el próximo año.

Alonso ya se despide

Las órdenes de equipo privaron a Bottas de la victoria en Sochi, pero Hamilton dice que no hay ningún plan del equipo para devolver el triunfo a su compañero. No hay nada de eso, creo que Valteri puede ganar por sí mismo, insiste el inglés que desvela realmente cuál es el plan: Lo que yo puedo hacer es intentar asegurarme de que le sirvo de apoyo durante el fin de semana y compartir mi configuración

Si como parece, Hamilton se borra, será una victoria de consolación para Bottas como escudero fiel, o para Vettel, el gran derrotado del año, para quien Hamilton, su enemigo, o Raikkonen, su compañero, piden clemencia tras tirar por la borda con errores propios la ocasión de ganar un título con un coche competitivo. Si piden laxitud para valorar el año del alemán no la encontrarán en Fernando Alonso, el piloto al que sustituyó en Maranello: Creo que esta fue la temporada más fuerte para ellos, o eso leí y probablemente estoy de acuerdo. El coche fue muy bueno, pero en 2010 y 2012 fuimos campeones del mundo hasta 10 vueltas del final, dice con ironía en el paddock donde vivió sus dos títulos con Renault, y donde perdió aquel del 2012. Este fin de semana será el último en viejo paddock paulista con un McLaren que no le permitirá más que aspirar a entrar en los puntos