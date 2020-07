La F-1 visita Silverstone, el jardín de Lewis Hamilton

No han transcurrido ni cinco años desde que los organizadores del Gran Premio de Gran Bretaña solicitaban al público que no acudiera al circuito ante el riesgo de no poder estacionar el coche. Los atascos para llegar a Silverstone han sido tan famosos como el nombre de sus curvas. Este antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial acoge este fin de semana el primero de los dos grandes premios consecutivos, ambos sin público en su año 70 en el calendario de F-1, que arranco en 1950. De ahí el nombre de la segunda carrera: Gran Premio 70º Aniversario.

Y en estas siete décadas solo un hombre, el británico Lewis Hamilton, ha sido capaz de vencer en seis ocasiones, una más que astros como Jim Clark o Alain Prost. El chico de Stevenage ha recuperado el liderato del Mundial y no parece que lo vaya a ceder en su casa ante Valtteri Bottas, su compañero, y, de momento, el único hombre que se vislumbra con posibilidad de importunar a quien ya se ve como el mejor piloto de todos los tiempos. ”Está prácticamente compitiendo sólo con otro coche de la parrilla, que es su compañero de equipo, así que si no termina primero, probablemente terminará segundo. Es mejor piloto que Bottas y lo ha demostrado en los últimos años. Si sólo nos fijamos en el ritmo, Lewis tiene más probabilidades que su compañero”, dice Lando Norris, el 'milenial' que Inglaterra ve como relevo de Hamilton en un futuro: “No hay ninguna razón para pensar que no puede ganar todas las carreras”, añade resuelto.



El gran dominio de Hamilton

Es verdad que ha conducido muy buenos coches durante toda su carrera. Y, quizá, ese es un mérito que no se le valora lo suficiente a Hamilton. Le faltó experiencia para ganar en 2007, el año de su debut, y una pizca de suerte con las averías en 2010 y 2012. Y, al final de ese año, tomó la mejor decisión de su vida: dejar McLaren para irse a Mercedes en el momento justo. La superioridad de las' flechas de plata' en los últimos siete años le ha permitido encadenar un título tras otro (Nico Rosberg solo pudo quitarle uno en 2016) sin perder de vista una animada vida social en la que no ha faltado su faceta de compositor musical bajo un seudónimo. "'XNDA' soy yo', reveló este fin de semana en sus redes sociales.

Hamilton ha sido rápido desde el primer día en que se subió a un F-1, una experiencia que también conoce Carlos Sainz. Fue aquí, en Silverstone, cuando Red Bull le dio la oportunidad de hacer un test con el RB9 de Sebastian Vettel. Ni su triunfo en GP3, ni los logrados en F-3, ni el título en la Fórmula Renault 2.0, ni el de la Fórmula Renault 3.5 en 2014.… El día clave en la carrera deportiva de 'Carletes', el que le proporcionó el salto a la F-1, fue el 19 de julio de 2013 en Silverstone. “Yo estaba seguro de que tenía el talento para llegar a la F-1, estaba convencido de mis posibilidades, pero ahora que ha pasado el tiempo me doy cuenta de la importancia de aquel test. Cuando acabó el día y fui igual de rápido que Vettel, me quedé un poco alucinado y me imaginé que no pasaría desapercibido. 'Seb' paró la reunión de ingenieros para decirle a todo el mundo la buena vuelta que había hecho”. Vettel iba camino de su cuarta corona y Sainz solo era un chaval de la GP3. Poco se iba a imaginar el alemán que ese chico le bajaría de un Ferrari siete años después.

Pensando en el 2022

Sainz batalla por llevar lo más alto posible a su McLaren mientras mira de reojo lo que hacen en Ferrari para salir del pozo en el que están metidos. De momento, ya le han dicho a él y a Charles Leclerc, que, a partir de enero, vivirán en Maranello y que se pasarán la vida en el simulador y con los ingenieros para desarrollar el coche del 2021 —y más importante— el del 2022. Por el momento, Ferrari, ha utilizado uno de los días dedicados a grabar anuncios publicitarios para hacer kilómetros de pruebas con el nuevo morro que —dicen desde Italia— solventará muchos de los problemas con los que nació en el SF1000. Ya se verá a partir de este viernes en la jornada de libres del primero de los dos grandes premios consecutivos que acoge este maravilloso trazado de Silverstone.