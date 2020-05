Ferrari prepara el contrato de Carlos Sainz

La oferta de renovación fue una invitación a irse. De 35 millones al año, a solo nueve; de renovaciones de tres años, a solo una temporada. Sebastian Vettel lo entendió también así, y más después de ver como Charles Leclerc renovaba de rojo por cinco temporadas. Es también la fórmula de Ferrari para que el tetracampeón pueda despedirse de cinco año de rojo diciendo que es decisión del piloto no seguir. Pero lo cierto es que en Ferrari se habían decidido por Carlos Sainz hace ya meses. El madrileño es el elegido por delante de Daniel Ricciardo. Es rápido, consistente, y capaz de mantener sin ruido la rivalidad con pilotos rapidísimos como Max Verstappen o Nico Hulkenberg.

Sainz se molestó bastante cuando se filtró que había tenido conversaciones con Toto Woff tras la marcha inesperada de Nico Rosberg de Mercedes al final del 2016. Esta vez, él mismo, su padre y su entorno han sido escrupulosamente celosos de la confidencialidad que obliga un paso tan grande como vestirse de rojo en la F-1.

Sabe bien Sainz —porque Fernando Alonso se lo ha contado— que pilotos como Mark Webber, Robert Kubica, Nico Hulkenberg o Daniel Ricciardo llegaron a pasar reconocimiento médico, e incluso se hicieron asiento en Maranello, en mitad de una nube de precontratos que jamás llegaron a nada concreto. Y todos ellos tan solo en los últimos 10 años. Sainz no ha pasado del "me siento halagado" cuando desde la última carrera de 2019 en Abu Dhabi se la ha preguntado por el interés de Ferrari.

Piloto "maduro"

Su extraordinaria temporada en McLaren le ha colocado el cartel de piloto "maduro", aunque a nadie en el paddock se le escapa que fue capaz de tratar de tú a tú a Max Verstappen en Toro Rosso, o de acabar batiendo al rapidísimo Nico Hulkenberg en Renault, y en ambos casos con el equipo volcado con en sus rivales, algo que se encontrara en Maranello con Charles Leclerc.

Sainz sustituirá a un tetracapeón del mundo como Sebastian Vettel tras cinco años en 101 carreras y 14 victorias que nunca le permitieron llegar a la ultima carrera con opciones de ser campeón, y eso a pesar de disfrutar del mejor coche un par de años, en 2017 y 2018. Sus propios errores le condenaron y si nivel de pilotaje nunca hizo olvidar a su predecesor, Fernando Alonso, que estuvo muy cerca de ganar el titulo en 2010 y 2012.

Sainz llega para poner fin a 10 años con Alonso y Vettel en Ferrari. Mattía Binotto, el jefe de equipo, apuesta por la juventud de Leclerc y Sainz frente a la veteranía de Alonso y Vettel, y a sus nùmero dos, Massa y Raikkonen. Pero sobre todo, Ferrari adelgaza el presupuesto de pilotos. De los 60 que pagaba en el binomio Vettel-Raikkonen, pasan a 15 entre Leclerc y Sainz. Ferrari se resiste a la reducción de presupuestos para 2021, pero es el primer equipo que ha emprendido el camino de la reducción.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

"Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastián, una que ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como conductor y como persona. No había una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos", explica Mattía Binotto en una nota de Ferrari. "Sebastian ya es parte de la historia de la Scuderia, con sus 14 Grands Prix ganandos lo que lo convierte en el tercer piloto más exitoso del equipo, mientras que también es el que más puntos ha acumulado con nosotros".

"Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a fines de 2020", confirma Vetrel en la misma nota. "Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no hay deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será. Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro".