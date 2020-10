Hamilton, el hombre de los récords

Lewis Hamilton se ha impuesto de forma brillante en el GP de Eifel, la séptima victoria de la temporada y la 91 de su carrera deportiva, con lo que el inglés igualó el histórico récord de victorias de Michael Schumacher. Hamilton, por otro lado, dio un paso de gigante para conseguir su séptimo título mundial y así poder igualar con siete campeonatos otro legendario récord de Schumacher.

El inglés, que lo ha intentado todo infructuosamente en la salida, ha aprovechado un error de Valtteri Bottas, que ha destrozado sus neumáticos en una frenada cuando lideraba la carrera, para iniciar una cabalgata en solitario hacia el triunfo. Solo Max Verstappen ha estado cerca, aunque la sensación es que Hamilton ha tomado muchas precauciones con el motor después de que Bottas tuviera que abandonar por un problema en su unidad de potencia.

La salida

Lewis Hamilton trató de sorprender a Valtteri Bottas en la salida, encerrándole en la escapatoria, pero el finlandés no se amilanó y manteniendo la velocidad por fuera sorprendió al inglés cuando éste pensaba que le había ganado la posición. El finlandés, con un buen ritmo, empezó a disfrutar de una ventaja de seguridad con su compañero de equipo. Poco movimiento en las primeras vueltas, en la que solo Ricciardo le ganó posición a Albon, Giovinazzi a Vettel y el debutante Hulkenberg, que salía el último, ganó tres posiciones.

Problemas para Bottas

Después de una gran salida llegó un error de Bottas que le costó muy caro en la vuelta 13 y fue el inicio de todos sus males. Se fue recto a final de meta, destrozó el neumático delantero derecho y ello fue aprovechado por Hamilton para auparse al liderato. Valtteri entonces se ha visto obligado a parar en boxes y ha vuelto cuarto a la pista, detrás de Ricciardo. Sus rivales tuvieron la ventaja suplementaria que dirección de carrera mostró un Virtual Safety Car para limpiar la pista tras un toque de Russell Raikkonen fue sancionado con 10 segundos de stop&go- , pero las desgracias de Bottas solo acababan de empezar. Cuando el finlandés volvió a la pista se detectó un problema en la unidad de potencia, probablemente en el MGU-H, y se vio obligado a abandonar. El primer abandono de Bottas y de Mercedes esta temporada.

Safety car

El abandono de Lando Norris en la vuelta 44 de 60 provoca que salga a pista por primera vez el coche de seguridad y ello provoca un cambio de decorado. Parada extra para cambiar neumáticos y ello provoca que las opciones se reabran completamente de cara a un final de carrera que se presenta espectacular. Hamilton no se deja sorprender por Verstappen, mientras que la tercera plaza del podio se mantiene en el aire entre Ricciardo y Pérez. El mexicano tuvo su oportunidad en la resalida, pero no acabó de certificar la maniobra y el australiano pudo completar el podio, el primero de Renault desde el GP de Malasia de 2011.

Carlos Sainz, brillante

El madrileño, con problemas en calificación para exprimir las opciones del McLaren, ganó cinco posiciones en las primeras vueltas y, sin errores, aprovechando al máximo sus oportunidades, remontó hasta la quinta plaza. Carlos es un piloto muy sólido y lo volvió a refrendar en Nürburgring, donde tuvo otra gran actuación, remarcando sus posibilidades y manteniendo la sangre fría ante los ataques primero de Leclerc y después de Gasly.

Raikkonen, un veterano con honores

Kimi Raikkonen ha superado este fin de semana en el GP de Eifel otro de los récords históricos de la Fórmula 1. Era difícil pensar que los 323 grandes premios de Rubens Barrichello se superarían, pero el finlandés lo batió ayer mientras está negociando con Alfa Romeo su continuidad en 2021. En carrera, muy penalizado por salir tan atrás, fue duodécimo.

Kimi es uno de los personajes más carismáticos de la F1 y, a su vez, longevos. El próximo sábado cumplirá 41 años, siendo el piloto más veterano de la parrilla. Raikkkonen debutó en la F1 con Sauber en 2001 y está cumpliendo la 18 temporada en la categoría, una circunstancia impensable cuando a finales del 2009 tuvo que abrir un paréntesis de dos años (2010 y 2011) para dejarle un hueco a Fernando Alonso en Ferrari. Precisamente, tiene un título mundial, en 2007 y con Ferrari, siendo el último campeón de la Scuderia.

Hulkenberg sustituyó a Stroll

Nico Hulkenberg sustituyó a Lance Stroll en la alineación de Racing Point F1. El canadiense, que no está al 100% de salud, ya no participó en el FP3. El alemán, que estaba comprometido para comentar por la RTL este gran premio, recibió una llamada a las 11 de la mañana de Otmar Szafnauer, jefe del equipo, cuando estaba en Colonia tomando un café con un amigo. Cogió el coche y una hora más tarde ya estaba en Nürburgring e inició los trámites para poder correr. Una hora antes de la clasificación se confirmó el cambio. Hulkenberg ya sustituyó en las dos carreras de Silverstone a Sergio Pérez después de dar positivo por coronavirus. Según el equipo Lance Stroll no es positivo de Covid, pero al no encontrarse bien se tomó la decisión de que no correría el resto del fin de semana para darle tiempo para recuperarse para que pueda estar al cien por cien para la doble cita en Portugal e Imola. El alemán, que es todo un seguro en la Fórmula 1, llevó su Racing Point hasta la octava plaza pese a salir el último.