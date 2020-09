El lado más humano de Alonso

Este viernes se estrena el documental sobre la vida de Fernando Alonso, emitido en exclusiva por Amazon Prime Video y el piloto realizó ayer una rueda de prensa telemática para abordar tanto la edición del documental como su regreso a la F1. Este estreno, precisamente, coincide con el anuncio de su vuelta a la Fórmula Uno con Renault después de dos años corriendo en Daytona, Indianápolis, Le Mans y el Dakar.

El asturiano, además de mostrar su vida deportiva, abre en este documental las puertas de su casa y de su vida. Creí que era un buen momento, que podía enseñar qué hay detrás de la vida de un piloto, la vorágine en la que he vivido. El documental ha quedado muy chulo. Para mí son cosas normales, pero para la gente puede ser muy emocionante. Verán la vida activa que puede tener un piloto de carreras, apuntaba.

Ha quedado tan satisfecho que ya hemos empezado a grabar la segunda temporada. Lo obvio es que en ella se tratará mi regreso a la F1. Los preparativos, muchas cosas que no se ven. En definitiva, qué pasó desde el anuncio hasta la primera carrera.

Regresar a la F1 después de dos años de ausencia es un gran reto, pero no le asusta. La mentalidad de la F1 es bastante única dentro de los deportes de motor. Hay máxima exigencia y perfección, que no hay en otro sitio. Tengo un garaje remoto en casa, siguiendo al detalle las carreras e involucrado en todo lo que se hace los fines de semana de carreras. Habrá pocos test. No pasa en ningún otro deporte ni disciplina. Hay que tenerlo todo estudiado y perfeccionado, replicaba Fernando.

Cumplir retos

El documental y el libro ayudan para descubrir el verdadero Alonso, aunque ello no me da dolores de cabeza. En las redes sociales siempre atacan a los personajes públicos. Lo que me importa de verdad es lo que piensa quien está conmigo. No entiendo al que critica y no me conoce. Reconoce que tiene algunos miedos, como al virus, por algo que está de actualidad. Tengo respeto, miedo, voy siempre protegido. También cuando subo a un avión, especialmente si se mueve....

Fernando Alonso asegura que vuelve porque desde pequeño siempre me ha encantado conducir. Necesito a diario tener un volante en las manos y en estos dos años fuera de la F1 he podido tachar muchos deseos que quería hacer en el pasado. En F1 hoy no hay mucha competitividad y por eso decidí alejarme y cumplir los retos. No se trata de una revancha ni nada en particular. Los retos me apasionan y creo que es el momento de volver a la F1.

Reconoce que es muy competitivo, pero señala que mis padres son muy tranquilos. No tienen nivel de competitividad extremo. Mi hermana, mis amigos, nadie tiene ese gen tan competitivo. Soy un bicho raro dentro de la familia. Mi vida es toda una competición. En todos los momentos del día.

Por último, evidenció su deseo de ganar el tercer título. No lo esconde. Vuelvo a la F1 con el objetivo de intentar ganar. En 2021 no se va a permitir a nadie que no sea Mercedes o Hamilton poder ganar, pero en 2022 mucha gente tiene esperanzas, aunque no es una matemática exacta, concluye el asturiano.