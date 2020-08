Mercedes renovará a Hamilton por tres años más

Con el próximo anuncio de contratación de Sebastian Vettel por Racing Point, prácticamente no quedarán pilotos —al menos de primer nivel— libres para el 2021. No es difícil adivinar que hace ya tiempo que Mercedes y Lewis Hamilton llegaron a un acuerdo para la renovación por más disimulo que mantengan el chico de Stevenage y su jefe Toto Wolff. “Creo que estaré a mi máximo nivel al menos tres años más”, dijo hace unos días quien ya piensa como lucirán sus ocho coronas mundiales —la del 2020 y la del 2021— en la estantería de su casa de Mónaco. En los oídos de Hamilton ya resuena eso del “mejor piloto de todos los tiempos”. El anuncio de la renovación es puro trámite, casi teatro, se hará próximamente, sin esperar al Gran Premio de Eifel, en el circuito alemán de Nurburgring a comienzos de octubre.

TODOS COLOCADOS

Le dijeron que no en Mercedes y Max Verstappen firmó, el pasado mes de enero, por Red Bull. Ferrari reaccionó y ató a Charles Leclerc, primero, y a Carlos Sainz, después. Daniel Riccardo se buscó entonces un sitio en McLaren. También le dijeron que no a Fernando Alonso y a Vettel: el asturiano firmó por Renault, y el alemán se ha comprometido con Racing Point (podrían anunciarlo este fin de semana en el GP 70 Aniversario que se celebra en Silverstone). Y el joven piloto de Mercedes George Rusell alargó su compromiso con Williams hasta 2021.

Puede pensarse que a Mercedes no le queda otra opción que renovar a Hamilton, aunque lo más sensato es pensar que Mercedes dijo que no a Verstappen, Alonso, Vettel y Rusell porque ya tenía atada la renovación con su chico de oro. Incluso no tuvo que mirar mucho para hacer pública esta semana la renovación una temporada más de Valteri Bottas, el segundo piloto que Hamilton quiere a su lado; tan rápido como para colocarse entre el ingles y sus rivales; tan lento como para no ponerle en apuros a lo largo de una temporada. Y, además, callado, prudente, leal. No es de extrañar que sea su primera petición a la hora de renovar.

DOS TÍTULOS MUY FÁCILES

Tampoco es difícil aventurar que Hamilton ganará en 2020 con la misma facilidad que lo puede hacer en 2021. Bottas es su perfecto lugarteniente, y el siguiente coche en rendimiento —el Red Bull— está a un segundo por vuelta. “Están demasiado lejos”, dice Verstappen. “Nuestra oportunidad llegará en 2022”, dicen Sainz y Leclerc sobre Ferrari… Pero no todo ha sido el coche. Hamilton también ha puesto mucho para hacer campeonas a las 'flechas de plata'. ¿Cuánto? Es muy fácil de calcular mirando la clasificación final de Bottas. El finlandés solo ha podido ser subcampeón en 2019. O lo que es lo mismo, sin un piloto como Hamilton, Mercedes hubiera perdido el Mundial de 2018 y 2017.

“Tengo 35 años y creo que estaré aún a mi mejor nivel tres años más”, asegura Hamilton, mientras Wolff contesta “sí” a la pregunta de si le gustaría renovar a Lewis por tres años. Así que ya saben, en unas semanas, Mercedes y Hamilton anunciarán que firmarán una renovación por tres años.. ¿Y la cuantía? “Hemos renovado en las mismas condiciones durante siete años y no hay razón para cambiar”, dice Wolff. Pues eso, será de largo el mejor pagado (alrededor de 40 millones año año —Verstappen llega a 35 en Red Bull—) como corresponde al que será el mejor piloto de todos los tiempos.