Raikkonen, de pasota a abanderado de la F1

Kimi Raikkonen igualó en Rusia uno de los récords históricos de la Fórmula 1. Era difícil pensar que los 323 grandes premios que hizo Rubens Barrichello se superarían, pero el finlandés lo bate este fin de semana mientras está negociando con Alfa Romeo su continuidad un año más.

Kimi es uno de los personajes más carismáticos de la F1 y, a su vez, longevos. Esta próxima semana, el sábado 17, cumplirá 41 años, siendo el piloto más veterano de la parrilla. Raikkkonen debutó en la F1 con Sauber en 2001 y está cumpliendo la 18 temporada en la categoría, una circunstancia impensable cuando a finales del 2009 tuvo que abrir un paréntesis de dos años (2010 y 2011) para dejarle un hueco a Fernando Alonso en Ferrari. Precisamente, tiene un título mundial, en 2007 y con Ferrari, siendo el último campeón de la Scuderia.

Probó los rallies, midiéndose a los mejores en el Mundial, pero la pasión por la F1 le hizo volver a los grandes premios en 2012 de la mano de Lotus. Es un personaje muy particular, de la antigua usanza, lejos de las redes sociales y que evita cualquier confrontación. Va a la suya y punto. En definitiva, un pasota.

Personaje particular

No piensa en la historia ni en las estadísticas, solo en disfrutar al volante y de la vida. Si alguien me pregunta el número de carreras, no tengo ni idea. Realmente nunca he mirado cuántas carreras he hecho o cuántas han disputado los otros. Creo que la mayoría de los récords se romperán en el futuro. No estoy aquí porque quiera hacer 'tantas' carreras. Mientras disfrute, seré feliz de hacerlo.

Raikkonen accede a su monoplaza en la prueba de Alemania / DPPI / XAVI BONILLA

Y no esconde ni tergiversa la verdad. Pocos han vivido con la intensidad que lo hace él. Dentro y fuera de las pistas. Casado con Minttu desde 2016, tiene dos hijos: Robin y Rianna. La familia es hoy lo que hace que dude en aceptar o no la oferta de Alfa Romeo para 2021.

En Finlandia se publicó hace un par de años una biografía autorizada titulada 'El desconocido Kimi Raikkonen'. En ella, admitía que beber le ayuda a controlar el estrés. De hecho reconocía que en 2012 se pasó 16 días de fiesta y cuando llegó al Gran Premio de España acabó tercero. Ese es Kimi, en su máxima expresión, el piloto al que se le pudo ver en Malasia comiéndose un helado tras abandonar en 2009 o fugándose en un yate durante la carrera de Mónaco.

Bottas, en la pole

Valtteri Bottas logró la 14 pole position de su carrera deportiva, la tercera de la temporada, superándose a si mismo en una espectacular clasificación en la que puso freno a la racha de Lewis Hamilton. Max Verstappen, que al final ha sido tercero, fue el gran animador de la jornada, poniendo contra las cuerdas a ambos Mercedes que le superaron por un suspiro. Al final, el equipo alemán mantuvo su dominio al frente de la parrilla, ya que desde el GP de Abu Dhabi del año pasado ha sumado todas las poles disputadas.

Con frío temperaturas cercanas a los 10- el comportamiento de los neumáticos puede acabar jugando un papel decisivo en un gran premio en el que se tuvo que cancelar los entrenamientos del viernes por las adversas condiciones y en el que la Fórmula Uno no corre desde 2013. Ningún piloto, por otro lado, ha dado más de 8 vueltas seguidas con el mismo neumático y ello hace que se afronte la carrera con muchas incertidumbres.

La cronometrada ha sido muy emocionante, de principio a fin. Max Verstappen fue el más rápido de la Q1 y se quedó muy cerca en la Q2. De hecho, en el primer intento de la Q3 el holandés logró la pole provisional, tras una vuelta que dejó a los tres primeros separados por solo 81 milésimas.

Charles Leclerc, que sigue haciendo milagros con el Ferrari, volvió a brillar con luz propia y puso, nuevamente, en evidencia a Sebastian Vettel, que cayó eliminado en la Q2. El monegasco fue cuarto, por delante del Red Bull de Alex Albon. Carlos Sainz, cuyo coche lleva muchas novedades este fin de semana y que no han funcionado como él esperaba, ha sido décimo, por detrás de su compañero Lando Norris, que ha sido octavo utilizando la versión anterior del McLaren.

Por último, hay que destacar que Nico Hulkenberg sustituyó a Lance Stroll en la alineación de Racing Point. El canadiense, que no está al 100% de salud, ya no participó en el FP3. El alemán, que llegó a media mañana al circuito, ya sustituyó en las dos carreras de Silverstone a Sergio Pérez después de dar positivo por coronavirus.