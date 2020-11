La segunda juventud de Fernando Alonso

Renault está mostrando grandes progresos en su coche, con dos podios en las últimas tres carreras, y la marca encara con mucho optimismo la temporada 2021, en la que se incorporará Fernando Alonso y en la que el equipo pasará a denominarse Alpine F1, la marca deportiva del grupo. El asturiano tiene también muchas ganas de iniciar su tercera etapa con el constructor francés, con el que ya ganó dos títulos de pilotos en el 2005 y el 2006, y desde que se anunció su regreso vive con gran intensidad este esperado retorno.

Alonso es una persona inquieta, apasionada, con carácter y un enamorado de los coches. Pese a que no ha perdido nunca de vista la Fórmula Uno, afronta a los 39 años como un joven debutante el regreso tras firmar un contrato de dos años más un tercero prorrogable. Sus aventuras en Le Mans, Daytona, Indianápolis y el Dakar, que le han mantenido con una agenda ajetreada estos dos últimos años, han quedado aparcadas ante el nuevo reto.

Desde septiembre, cuando se hizo oficial su fichaje, Fernando vive por y para la F1. Después de una visita protocolaria a las fábricas de Renault de Viry-Châtillon (Francia) y Enstone (Inglatera) trabaja intensamente preparando su aterrizaje. Ha probado en el simulador, estuvo en el GP de Imola y se ha subido dos veces al coche, una en Barcelona y otra en Bahrein. No quiere dejar nada al aire con el objetivo de que su vuelta sea un éxito.

Con ilusión y determinación

"Estoy deseando volver, sin duda. Ha sido para mí un periodo positivo fuera de la F1, con algunos planteamientos nuevos en carreras y experiencias distintas. Y ahora volver me hace estar muy motivado, reseteando mi mente y mi cuerpo, porque es muy exigente en cuanto a estar al 100% después de 18 años de F1. Un poco de aire fresco, respirar fuera de la F1 fue positivo, pero ahora creo que estoy listo para volver", ha explicado.

El piloto ya ha mantenido diversas reuniones para ponerse al día, los planes de evolución y desarrollo del coche y los cambios a introducir para ser más competitivos. El 2021 es un año de transición de cara al radical cambio de normativa programado para el 2022, donde están depositadas grandes esperanzas de futuro para cerrar el abrumador dominio de Mercedes y cuando Renault se ha fijado volver a luchar por el campeonato.

El asturiano, que hace dos semanas estuvo en Imola, se muestra esperanzado de cara a esta nueva etapa. "El equipo está en buena forma para el futuro. Las últimas carreras han sido alentadoras. Ver a los Renault siendo competitivos es muy positivo y estoy encantado de ver las mejoras. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero se está haciendo un trabajo increíble".

Haciendo horas extra

Fernando Alonso está tratando de retomar las sensaciones sobre el asfalto a los mandos de un fórmula uno. Primero rodó en un 'filming day' en Barcelona, con el coche de este año y limitado a 100 kilómetros, para después hacerlo en Bahréin con el RS.18, el monoplaza del 2018. En el trazado de Sakhir dio un total de 186 vueltas, completando cada día un gran premio, combinando tandas cortas de calificación con las largas de carreras, buscando tanto mejorar los reglajes del monoplaza para sentirse más cómodo y ser más eficaz como, por otro lado, probar diversos compuestos de neumáticos, de los blandos a los duros.

Tras este ensayo de Bahréin, Alonso quiere realizar un nuevo entrenamiento en pista antes de que acabe el año y Renault ha pedido a la FIA que le deje participar en el test de 'rookies' que está programado en Abu Dhabi cuando acabe la temporada, en principio reservado a los pilotos que no han disputado más de dos grandes premios. Esta medida ha chocado con el 'no' mayoritario de los adversarios.

Fernando es consciente de que no le será fácil coger el ritmo. "Imagino que me costará un par de carreras. La limitación de test va a ser un reto para todos, pero un poco más para mí, porque llevo dos años fuera de estos coches". La pretemporada 2021 quedará reducida a tres días de test no está decidido aún si en Barcelona o Bahréin- en la que cada piloto podrá conducir un día y medio.

Un equipo volcado en él

Luca de Meo, consejero delegado de Renault, ha remarcado que Alonso está muy motivado y que ellos están encantado de tenerle en sus filas. "Es un piloto que genera mucho interés. No solo en España, sino todo el mundo y especialmente en Suramérica. Está muy motivado para volver a su casa, un poco como yo. Empecé en Renault y he vuelto después de 25 años. Ambos estamos muy contentos de tener la oportunidad de hacer algo bueno y ello seguro que es una ventaja. La F1 es un deporte de pasión".

Alan Permane, ingeniero inglés de 53 años, actualmente director deportivo de Renault F1, era el ingeniero de Giancarlo Fisichella las dos temporadas en las que Alonso ganó el título. "Fernando es más maduro, pero su ambición no ha desaparecido. Continúo viendo a ese piloto al que no podíamos vencerle, ni siquiera acercarnos".

El técnico explicaba una anécdota en los recientes test para mostrar cómo es el piloto: "Ya está cuestionando cada detalle; puedes notar que ya piensa en el futuro. Pese a rodar con los neumáticos de pruebas de Pirelli, que son bastante distintos a los de las carreras, preguntaba por cada aspecto del monoplaza, desde el diseño del volante hasta la altura trasera".