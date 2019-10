Ni el tifón 'Hagibis' aparta a Hamilton de su destino

No es la primera vez que un terremoto o un tifón afecta al Gran Premio de Japón de F-1. Esta vez, el tifón se llama 'Hagibis' y es especialmente virulento, así que la F-1 ha decidido que no haya actividad el sábado, por lo que se prescinde de la tercera sesión de libres y la clasificación pasa a la matinal del domingo, cuatro horas antes de la carrera (tres de la madrugada en España). Los equipos disfrutaron de más juegos de neumáticos para las dos sesiones de libres que dejaron a los Mercedes ganadores en los últimos cinco años en cabeza seguidos de cerca por los Ferrari. La carrera no cambia de horario y seguirá siendo a las 07.10 horas en España (Movistar).

INVENCIBLE HAMILTON

Lewis Hamilton puede dejar finiquitado el Mundial que podría ser matemáticamente suyo a falta de tres o cuatro carreras, en los próximos grandes premios de México o Estados Unidos. Creo que Lewis puede batir los siete títulos de Michael, dice Ross Brawn, exjefe de ambos, mientras Hamilton va derribando, uno tras otros, los récords del mítico piloto alemán, el último el de número de grandes premios que ha rodado en cabeza (143). De momento, Hamilton tiene en el bolsillo el sexto título en su 13 temporada en F-1, por 19 que completó Michael Schumacher, cuyo estado de salud sigue dando que hablar. Por supuesto que he visto con él grandes premios por televisión, y espero que en algún momento, Michel pueda regresar en persona a un circuito. Sigue luchando por mejorar sus condiciones, explica Jean Todt, presidente de la FIA, y la persona que más le visita.

VETTEL PIDE PERDÓN

Solo Ferrari parece en condiciones de evitar, en el 2020, el séptimo título de Hamilton. Para ello deberá hacer un coche competitivo desde el principio y establecer normas de convivencia más claras entre sus pilotos. Sebastian Vettel pidió públicamente perdón en el 'paddock' de Suzuka por desobedecer las órdenes de equipo en el pasado GP de Rusia. El heptacampeón del mundo fue llamado a capítulo en Maranello los días posteriores a la carrera, como había sucedido ya, en el 2013, en Red Bull, cuando fue llamado a la sede de Milton Keynes tras un episodio similar con su compañero. El joven monegasco Charles Leclerc fue, de nuevo, más rápido en que el alemán a una vuelta y en tandas largas, pero a casi tres décimas de los Mercedes.

Carlos Sainz completó un gran viernes, séptimo, tres décimas más rápido que su compañero Lando Norris y con un ritmo de carrera muy similar a los de Red Bull que le precedieron en la clasificación a una vuelta.