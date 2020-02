La polémica suscitada por su actuación en 'OT' nos da pie a repasar su trayectoria en 10 claves.

1.- INDIGNA A LAS FUERZAS PROGRESISTAS

Bueno, en realidad, la cosa no ha sido para tanto. La cantante aprovechó su aparición en 'Operación Triunfo' para llevarle la contraria a una concursante que había manifestado públicamente su condición antitaurina. Estrella tiene derecho a opinar sobre los toros lo que quiera. Igual que los animalistas tienen derecho a ponerla de vuelta y media, como así ha sido. Tormenta en vaso de agua o polémica de chichinabo, como prefieran.



2.- LECTORA DE BERGAMÍN

Cambió sobre la marcha la letra de la canción que interpretó en el programa de marras, pero en vez de inventarse una nueva, recurrió al poeta José Bergamín, detalle que la honra. No en vano Bergamín es el autor de unos versos con los que puede identificarse cualquiera a medida que se hace viejo: «'Qué poco me va quedando/ De lo poco que tenía/ Todo se me va acabando/ Menos la melancolía'». De nada.

3.- SU MARIDO ES TORERO

Contrajo matrimonio en el año 2001 con el diestro Javier Conde (Málaga, 1975), con el que ha tenido dos hijos, Curro y Estrella.

4.- DE CASTA LE VIENE AL GALGO

Estrella de la Aura Morente Carbonell (Las Gabias, Granada, 1980) es la hija mayor de la bailaora Aurora Carbonell y el cantaor Enrique Morente (Granada, 1942 – Madrid, 2010), uno de lo más notorios innovadores del flamenco, como demostró en su disco 'Omega' (1996), grabado a medias con el grupo Lagartija Nick y que incluía una particular versión de 'Take this waltz', de Leonard Cohen, con el que Morente inició una buena amistad.

5.- SU HERMANA TAMBIÉN CANTA

Siguiendo el camino familiar, Soleá Morente (Madrid, 1985) también se dedica a la música. Su estilo parte del flamenco, pero se abre a nuevas sonoridades y al pop.

6.- ESTRELLA Y EL CINE

La cantaora ha puesto su voz en películas como 'Volver', de Pedro Almodóvar, o 'Chico y Rita', de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y ha aparecido en dos documentales de Carlos Saura, 'Iberia' (2005) y 'Flamenco' (2010). Entre sus fans se cuenta la actriz Sigourney Weaver: doy fe porque estuve sentado al lado de la teniente Ripley de 'Alien' en el Palau de la Música durante un concierto de la diva.

7.- ELLA Y LA COPLA

Como muchos otros antes que ella, Estrella Morente ha acabado rindiéndose a la magia de la canción española en su último disco, 'Copla' (2019), que repasa algunos clásicos del género con una orquestación excesiva para algunos (entre los que me cuento, por mucho que me gusten sus versiones: en un mundo perfecto, este álbum debería haberlo producido el austero Rick Rubin, responsable de los últimos y formidables discos de Johnny Cash. ¡Menos es más!).

8.- SU CANCIÓN FETICHE

Hay un tema que no falla nunca en los conciertos de Estrella, incluidos los de la gira para presentar 'Copla', donde no pintaba nada, pero se agradecía: 'En lo alto del cerro'. Aunque la letra es más bien fatalista ('En lo alto del cerro de Palomares / Unos dicen que nones y otros que pares'), esta canción transmite tal alegría de vivir que el público siempre prorrumpe en aplausos.

9.- PRECOZ

Se arrancó a cantar a los cuatro años y no ha parado desde entonces. Dos de sus principales influencias fueron Camarón de la Isla y La Niña de los Peines, a la que dedicó un concierto en el 2004 que fue recogido en el DVD 'Casanueva y escenario' (2007). Su debut oficial tuvo lugar en la gala de presentación del Campeonato de Esquí Alpino de Sierra Nevada celebrado en 1996, el mismo año en que su padre grabó 'Omega', disco en el que también participó.

10.- PREMIADA

La cantante tiene un premio Ondas y fue candidata a los Grammy Latinos en el 2006. Se le concedió la Medalla de Andalucía en el año 2014.