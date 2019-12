10 cosas que hay que saber de Rachel Brosnahan

Repasamos, en una decena de flases, la trayectoria vital y artística de la protagonista de 'La maravillosa Sra. Maisel', cuya tercera temporada llega, por fin, este 6 de diciembre.

1. Ya era actriz en el instituto

El éxito de Rachel Brosnahan no fue instantáneo. Cuando todavía iba al instituto, rodó la olvidada película de terror 'La semilla del mal', dirigida por David S. Goyer (guionista experto en superhéroes) y producida por Michael Bay. Poco después llegaron papeles aislados en series como 'Gossip girl', 'The good wife' o 'En terapia'.

2. Se graduó donde las mejores

Su golpe de suerte, un papel importante en 'House of cards', llegó dos meses después de su graduación en la prestigiosa Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde estudiaron, entre muchas otras grandes, Anne Hathaway, Angelina Jolie y Kristen Bell. Hizo el programa del Lee Strasberg Theatre And Film Institute, en el que al parecer se aprende a llorar muy bien.

3. Iba a salir poco en 'House of cards'

Su papel en la emblemática serie de Netflix iba a ser, en principio, poco importante: una 'call girl' con cinco líneas de guion. Pero en vista de la gran prestación de Brosnahan, se ascendió de rango al personaje, se le puso un nombre (Rachel Posner) y se le hicieron pasar verdaderos dramas. Del papel, Brosnahan dice que fue "el regalo más maravilloso que me habían hecho (...) y también lo más terrorífico que había hecho".

4. Es rubia

De morena luce espléndida, pero es rubia natural. Se empezó a teñir de castaña con 16 años por sentirse más cómoda, más ella misma, con un pelo más oscuro. Si quieren verla rubia, tendrán que pasar, por ejemplo, por el trago de ver la serie 'Crisis in six scenes' de Woody Allen. Este año ha recuperado su color y, según dice, la confunden todo el tiempo con Evan Rachel Wood, la prota de 'Westworld'.

5. Es pésima con la tecnología

"Para ser una 'millennial', tengo serios problemas con la tecnología", reveló en la revista 'US'. "Es una cosa que vuelve loca a mi madre".

6. Canta en la ducha

De hecho, es su terapia favorita de cuidado personal: cantar a grito pelado bajo el agua. Eso, y mirar capítulos del 'Supervivientes' estadounidense mientras estruja a sus perritos.

7. Uno de sus talentos es la lucha

"Estaba en el equipo de mi instituto", contó en la revista 'Shape'. "Siempre me había llamado la atención. Después, en mi primer año de universidad, cuando no conseguí un papel en el musical 'La Bella y la Bestia', me hundí un poco, y la lucha estuvo ahí para ayudarme. ¡Me encantó! Gané algunos partidos; perdí unos cuantos otros. Recuerdo luchar con alguien que pesaba 54 quilos (yo pesaba 51) y acabar vapuleada".

8. Es la sobrina de Kate Spade

Así es, no es la única famosa de la familia: su tía era la famosa diseñadora de bolsos Kate Spade, cuyo nombre de soltera era Kate Brosnahan. Tras su aparente suicidio el año pasado, Rachel le rindió homenaje en Instagram colgando un vídeo de su tía y su marido bailando en un restaurante mexicano: "Conociendo a Katy, así es como le gustaría ser recordada. Tenía una luz que las palabras no podían capturar, pero que alcanzaba a cualquiera que la conociera".

9. Ha estado en más series importantes de las que crees

Además de 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'House of cards', Brosnahan ha brindado su carisma a series como 'The blacklist', en la que fue la misteriosa profesora sustituta Jolene Parker; 'Manhattan', en la que encarnó a Abby Isaacs, esposa de un joven científico que trabaja en el desarrollo de las primeras armas nucleares en Los Álamos, o la gran miniserie 'Olive Kitteridge', en el rol de la camarera Patty Howe.

10. Y también ha pasado por Broadway

Eligió Nueva York en lugar de Los Ángeles para desarrollar su carrera, de lo que se deduce que podía tener interés en pasar por Broadway. Y allí acabó en el 2013, actuando en 'The big knife' con Bobby Cannavale. En el 2016, fue Desdémona en un montaje de 'Otelo' en el off-Broadway.