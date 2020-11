Los 10 inapelables argumentos para que los nietos coman

Cuenta la leyenda que un nieto, cansado de que su abuela le dijera "que te dejas lo mejor" cada vez que se dejaba algo de comida en el plato, al final decidió comerse la tapas de los yogures para dejar de oír la dichosa frase. Algo así le ocurre a la nieta de Guadalupe Fiñana, también conocida en las redes sociales como Abuela de dragones, cada vez que va a comer a su casa.

Hace unos días, la nieta colgaba un vídeo en la cuenta de Instagram de Guadalupe, que también significaba su debut en la plataforma Tik Tok, que bajo el título de Armas de las abuelas para que comamos más', ofrecía 10 diez argumentos inapelables con los que convencer al nieto más inapetente y remolón a la hora de comer.

DECÁLOGO INAPELABLE

"Abuela que no quiero más" exclama la joven a su abuela al inicio del vídeo. A partir de ahí Guadalupe despliega una serie de irrefutables argumentos que van desarmando poco a poco la defensa de la nieta.

"¿Cómo que no quieres más? Pues eso te lo comes y los filetes te los tienes que comer también", ordena rotunda Guadalupe y añade ante las quejas de la nieta sobre la exagerada cantidad de comida, "Cómo que te he echado mucho? Lo de todos los días, asegura convencida. Y ante la insistencia de la nieta:Que no quiero más, -"que noo", responde la abuela-, que sí, replica la nieta, por lo que Guadalupe recurre al chantaje emocional con un no hagas que me enfade ¿eh?.

No obstante, la mujer le ofrece a la joven una serie de soluciones alternativas: Mañana cuando estés en tu casa no comas, pero aquí tienes que comer, un argumento que apuntala con un convincente es de mala educación dejar cosas en el plato y la sospecha de que algo pasa con su nieta para tanta desgana. tú lo que estás es desganá, no sé qué te pasa, asegura convencida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guadalupe Fiñana (@abueladedragones)

Come come para que te pongas grande como me decía mi abuela", insiste Guadalupe que no deja de comer en todo momento con un apetito encomiable y mientras sobre impresionado en el video van apareciendo los diferentes argumentos esgrimidos por la veterana mujer: Invalidación del argumento, Lecciones de protocolo, Chantaje, Soluciones alternativas, Distorsión de la realidad, Algo te pasa, No hay excusa que valga, Estás en edad de crece y Nunca es suficiente.

Como era de esperar, finalmente la joven acaba con la comida del plato pero no parece ser suficiente para Guadalupe, que con un gesto satisfecho y algo meloso le pide a su nieta: "Muy bien, ahora esos dos filetitos no los vayas a dejar, que no te llegan a un diente. Un poquitito de queso y un postre, concede benevolente la veterana instagramer ante la incredulidad de su joven familiar.

No es la primera vez que los comentarios de la Abuela de Dragones sobre la popular serie 'Juego de Tronos' o alguno de sus videos de carácter familiar se hacen virales en las redes con las divertidas ocurrencias y anécdotas de Guadalupe, pero este sobre como rebatir los argumentos de nietos desganados, está haciendo furor.