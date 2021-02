Un abogado aparece con un filtro de gato en un juicio virtual en Tejas

En estos tiempos de pandemia, en que se han hecho tan habituales las videoconferencias y las reuniones virtuales, convendría vigilar con la configuración de apps como Zoom para evitar sorpresas o accidentes como el que ha tenido el abogado Rod Ponton, que en un juicio virtual en Tejas (EEUU) apareció como si fuera un gato.

El suceso tuvo lugar este martes durante una audiencia virtual en un tribunal de Tejas presidida por el juez Roy Ferguson. En la pantalla, el abogado aparecía a ojos del resto de participantes como un gato blanco de mirada triste. "Estoy aquí, vivo, no soy un gato", dijo Ponton para aclarar la situación. El juez le avisó entonces de que tenía activado un filtro y le sugirió que modificara la configuración de la plataforma de Zoom, cosa que Ponton hizo.

Ponton contó luego que estaba usando el ordenador de su secretaria, hecho que podría explicar, como él mismo sospecha, la configuración del filtro de gato, ya que ella o su hija podrían haberlo usado la última vez que hicieron un chat vía zoom.

En declaraciones a la CNN, el juez Ferguson decía sentirse orgulloso de la forma en la que todos manejaron el divertido percance, ya que nadie se burló del abogado y quedó clara "la profesionalidad y la dignidad de los abogados".

El divertido suceso se viralizó después de que el juez Ferguson decidiera publicar el vídeo del zoom en su cuenta de Twitter. Junto al vídeo, adjuntó un mensaje recomendando a todos los usuarios de Zoom que comprobaran en las opciones de la plataforma que los filtros estuvieran desactivados antes de entrar en una reunión virtual. "Si un niño ha usado tu ordenador, antes de entrar en una reunión virtual, comprueba que no hay filtros puestos", señalaba en su tuit.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K