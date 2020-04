Una actriz de 'Pasión de Gavilanes' denuncia el acoso de sus vecinos al dar positivo en covid-19

La actriz colombina Danna García está viviendo muchos momentos difíciles en esta crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus covid-19.

La protagonista de telenovelas como 'El señor de los cielos' o 'Pasión de gavilanes' ha denunciado públicamente el acoso que han ejercido sus vecinos del edificio en el que reside en México sobre ella tras hacerse público que había dado positivo por covid-19.

Una situación muy dramática a la que se une su sentimiento de tristeza y pena por no poder estar cerca de su hijo.

Danna ha explicado que su comunidad de vecinos le ha prohibido utilizar el ascensor, por lo que, al volver de realizarse un nuevo test del coronavirus tuvo que subir andando por las escaleras.

"Hoy me hice otra prueba de covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones... Ufff, sin palabras", explicaba la protagonista.

Además, Danna se ha solidarizado con los médicos, enfermeros y sanitarios que también están siendo acosados por sus vecinos. Una situación dramática que se vive en todo el mundo.