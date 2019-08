Adele, de campo y playa

Adele reaparece en Instagram. La cantante británica de 31 años ha compartido en la red social una serie de fotografías en las que se la ve disfrutando de sus vacaciones en compañía de amigos. Todo apunta a que volverá a su rutina de 'celebrity' con los ánimos renovados.

A pesar de que la artista no es muy dada a exponer su vida privada, esta vez no se ha cortado en mostrarse haciendo senderismo, sentada junto a una hoguera, dándose un remojo y estirada a pierna suelta en el interior de su yate. Las sonrisas de la cantante y el buen rollo de las imágenes tranquilizan a los fans que no sabían mucho de ella últimamente y que han aprovechado para preguntarle por un nuevo disco.

Bien es sabido que la cantante de 'Hello' no estaba pasando por su mejor momento tras la ruptura con su marido, Simon Konecki, anunciada por la propia cantante el pasado mes de abril. Se casaron a principios de 2017, pero su relación de pareja duró un total de siete años, los mismos que tiene actualmente Angelo James, el hijo que les une aún hoy.