Adele vuelve a creer en el amor con el rapero Skepta

Medio año le ha durado la soltería a Adele. La diva británica del pop ha encontrado el amor en los brazos del rapero Skepta, según ha publicado este martes 'The Sun'. El tabloide termina así con la tregua de "privacidad" que reclamó la artista, de 31 años, el pasado abril, cuando anunció a través de sus representantes que se había separado de su marido, el filántropo y exbroker Simon Konecki, tras siete años de relación y un hijo en común.

Según el mencionado tabloide, Adele ya se ha visto varias veces con el también artista Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr.. Él tiene 37 años, también es de Tottenham y ambos son amigos desde hace años. En Instagram, por ejemplo, se mandan mensajes desde el 2016.

'The Sun' asegura que la última cita fue hace menos de dos semanas, para celebrar el cumpleaños del músico en un local de Londres. Fuentes cercanas a la nueva pareja han asegurado al tabloide: "Adele y Skepta han estado muy cerca uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Tienen un vínculo muy cercano, definitivamente hay entre ellos una conexión muy especial". Por si esto no fuera prueba suficiente, las mismas voces mantienen que ambos pasan cada vez más tiempo juntos. "Algunos amigos esperan que acaben siendo una gran pareja", aventura el rotativo.

MUY CELOSOS DE SU VIDA PRIVADA

El reportaje no debe haber gustado ni a Adele y ni a Skepta, muy celosos de su vida privada y de la de sus hijos. Si la cantante de 'Someone like you', 'Rolling in the deep' y 'Hello' es madre de Angelo James, que el próximo día 19 cumple 7 años, el rapero -habitual en el cartel del Festival Sónar de Barcelona-, se convirtió en padre el pasado mes de noviembre.

La relación entre ambos artistas no es nueva y, además, está documentada. Hace tres años, en una entrevista para 'ES Magazine', el músico, productor y compositor ya dejó caer: "Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me lleva a raya. Me explica cómo le van las cosas". Ese mismo año, la ganadora de 15 premios Grammy publicó una foto del ganador del premio Mercury con la leyenda "Tottenham Boy" con el emoji de un corazón. Él le siguió el rollo retuiteándole el texto con las palabras "te amo" y otro emoji de una rosa roja. Quizá ese fue el comienzo de la chispa entre ambos.

Sea como fuere, Adele continuó unida -al menos, oficialmente- al empresario Simon Konecki, de 45 años, hasta el pasado abril. Skepta, por su parte, tuvo una relación breve con Naomi Campbell a principios del año pasado, pero al parecer las cosas se torcieron cuando salió a la luz que el rapero esperaba un hijo de otra mujer. La pequeña River soplará su primera vela en el pastel el mes que viene.