Adele zanja un divorcio de 170 millones de euros

Legalmente, Adele tiene un nuevo estado civil:divorciada. La cantante, la segunda fortuna entre los músicos británicos por detrás del pelirrojo de Ed Sheeran, ha logrado que un tribunal de Los Ángeles decrete secretos los detalles económicos del acuerdo de separación alcanzado con su exesposo, Simon Konecki, en el que se han repartido un patrimonio estimado en 171 millones de euros. En ese acuerdo firmado han establecido también que la custodia de Angelo, el hijo de la expareja, que tiene 7 años, será compartida. Según varios medios, la pareja no había firmado ningún acuerdo prematrimonial.

Adele Adkins y el filántropo y 'exborker' neoyorquino Simon Konecki se conocieron en 2011 gracias precisamente a un amigo en común: el cantante Ed Sheeran. Entonces ella estaba conociendo un éxito meteórico gracias a su segundo disco, 21, su edad de entonces, ahora tiene 31. Al año siguiente, en el 2012, la artista recogió seis premios Grammy y Konecki estaba a su lado. Angelo llegaría en octubre de ese año. Se casaron en secreto en el 2016.

De acuerdo con varios medios británicos, Adele compró una propiedad en Los Ángeles en mayo pasado por más de 10 millones, situada muy cerca de la residencia de su exmarido. La cantante, además, posee una propiedad de 40 millones en Kensington y otra casa en Brighton.

Tras su separación, Adele comenzó a salir con Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, de 37 años, pero parece que esta relación también ha llegado a su fin.

Cuando celebró sus 31 años, en mayo pasado, la ganadora de un Oscar compartió un mensaje con todos sus seguidores, en el que hizo referencia al año más difícil de su vida y de cómo planeaba salir adelante. "Los 30 me trataron muy duro y me han puesto a prueba, pero lo he superado".

Adele ha dado un cambio radical también a su aspecto. En una de sus apariciones públicas se la ha visto mucho más delgada.