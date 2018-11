Agoney, sobre las clases con los Javis: 'No lo pasé muy bien, tenían que haber tenido más cuidado'

En medio de la polémica por el despido de Itziar Castro y el regreso de Los Javis a 'OT 2018', Agoney se ha sincerado y ha hablado sobre cómo se sentía en las clases de Interpretación durante su paso por la Academia. En una entrevista con Eslang, el cantante reconoce que no fue lo mejor de su experiencia en el talent show: "No lo pasé muy bien".

"Los profesores no sabían la situación personal de cada uno y quizá tenían que haber tenido un poco más de cuidado", explica Agoney en unas palabras que pronuncia "con todo el respeto y el amor del mundo". No obstante, considera que los Javis no estuvieron acertados en algunas ocasiones: "Hay que tener cuidado porque yo no sé tu situación personal, así que hay temas que quizá no se deberían tocar".

Aunque confiesa que no está siguiendo muy de cerca el programa, Agoney sale en defensa de Itziar Castro y de su metodología a la hora de impartir clase: "Lo que he podido ver de Itziar ha sido que lo ha hecho todo con mucho cariño y de una manera muy limpia".

Agoney: "Nunca renegaré de OT"

Agoney, centrado en su single 'Quizás' y en la gira que le llevará por varias ciudades españolas, ha aclarado además unas recientes declaraciones en las que aseguraba que 'OT 2017' le había creado inseguridades: "Cuando hablo de OT no hablo solo del concurso en sí".

"Cuando dije que OT me creó muchas inseguridades es cierto, pero no hablaba solo del concurso. Cuando salía a la calle absolutamente todo el mundo que me paraba me daba su opinión: 'deberías hacer esto', 'deberías hacer otra cosa', 'no deberías maquillarte'...", explica.

"Ya no sabía ni quién era yo mismo. Me perdí. Hubo un momento en el que llegaba por la noche y lloraba (...) llegó un momento en el que me perdí. Y por eso digo que OT me arrancó un poquito de mí, pero no en el talent en sí, sino en todo lo que conlleva", añade Agoney, que deja claro que "nunca" renegará del concurso.