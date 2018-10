Alberto Chicote: 'Siempre me he apreciado mucho'

Con un aspecto físico visiblemente estilizado tras perder más de 30 kilos, Alberto Chicote del Olmo (Madrid, 1969) ha estado a Barcelona para impartir un 'workshop' saludable. Ataviado con una de sus habituales y coloridas batas -a conjunto con unos cordones rosas que lucía en sus botas, como muestra de apoyo contra el cáncer de mama-, el popular chef madrileño preparó una caballa en escabeche de pomelo y lima con tabulé de quinoa, una receta con la que pretendía concienciar sobre la importancia de seguir una buena alimentación y unos hábitos de vida saludables. Unas pautas que Chicote ha aplicado a su vida y que le han sentado de maravilla.

-A la vista está que sus hábitos de vida han cambiado bastante.

-¡Mucho! Me he ido dejando aconsejar por profesionales de la nutrición y cada vez me cuido más. Al final, el resultado se nota.

-¿Cómo lo ha logrado?

-He eliminado todos los azúcares procesados de mi dieta. Hago una excepción cuando voy a un restaurante bueno, que me como el postre. También hago ejercicio a diario, intento sacar una hora para ir a andar o correr. Lo de ir al gimnasio lo tengo peor, por una cuestión de tiempo.

-¿Cómo se siente con este aspecto físico?

-He perdido más de 30 kilos. Llegué a pesar 112 y ahora debo de estar en unos 78. Nunca he buscado bajar de peso, sino mejorar mi estado de salud. En cuanto a mi imagen, cuando pesaba más de 100 kilos, también me iba bien, aunque ahora mi estado de salud es mejor, por lo que estoy feliz. A nivel de autoestima, me siento igual. Siempre me he apreciado mucho a mí mismo.

-No solo estrena silueta, también nuevo programa, '¿Te lo vas a comer'? (La Sexta). ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta nueva aventura televisiva?

-Que haya lugares, como una residencia de ancianos, en los que no se cuide la alimentación. También lo es la dieta de algunos hospitales públicos. Algo que me sorprendió muchísimo es que, según un estudio de la UE y otro realizado en el País Vasco, en España, el 50% del pescado que nos venden y consumimos no se corresponde con la especie que realmente es.

-¿Cómo?

-A mí se me quedó la misma cara cuando me enteré. La mitad de las ocasiones sucede, y es una burrada.

-Tras seis temporadas al frente de 'Pesadilla en la cocina', ¿necesitaba embarcarse en un nuevo proyecto?

-Cuando me hicieron la propuesta, me pareció que era como una evolución natural pasar de un sitio donde te reclaman para ayudar a alguien a reflotar su negocio a denunciar otros en los que la alimentación se tiene un poco dejada de la mano.

-'Pesadilla…' sigue dando guerra. ¿Cuál es la clave de su éxito?

-Intento mantener la frescura y el buen hacer del principio. Hay gente que recrimina que el programa es siempre igual, pero también los partidos de futbol lo son, aunque nunca ocurre lo mismo. En 'Pesadilla…', cambian los casos y las personas con las que trabajamos. No puede ser de otro modo, porque la mecánica es dilucidar cuáles son los problemas de un negocio antes de aplicar cambios.e yo”

-En Barcelona ha preparado caballa en escabeche. ¿Es su plato estrella?

-No. Lo es el tataki de atún con ajoblanco, un plato que elaboro desde hace 20 años. Cuando abrí mi primer restaurante, el Yakitoro, intenté olvidarme de él, pero el público me lo pedía y lo he incorporado a la carta.

-Precisamente en este restaurante trabaja Inma, su pareja. ¿Cómo lleva compartir amor y trabajo?

-¡Muy bien! Yo la conocí a ella trabajando y seguimos trabajando juntos.

-Es bastante activo en redes sociales. En Instagram tiene más de 200.000 seguidores.

-Me siento cómodo con ellas, pero hay cosas que comparto y otras que no, porque creo que pertenecen a la gente que me aguanta todos los días (ríe).

-Todos sus proyectos están vinculados a la cocina. ¿Se atrevería con otra disciplina, como la interpretación?

-No lo sé. El cine lo he visto siempre desde fuera y tengo un respeto reverencial a los actores, me parece una profesión dificilísima. Aun así, si tuviera una propuesta, la consideraría. Siempre me dejo aconsejar por alguien que sabe más que yo, creo que es una de las mejores cosas que puedo hacer.