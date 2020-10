Alejandra Rubio: " Al final es un enfado entre Jorge Javier y mi abuela"

Las Campos siguen en boca de todo el mundo. Y aunque el presentador de 'Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha asegurado recientemente que no quiere avivar la guerra y que está dispuesto a tender puentes para que se rebaje la tensión entre el clan Campos y los colaboradores habituales de Mediaset, la realidad es que la mediática familia sigue en el ojo del huracán y acaparando todas las críticas.

Por eso, una vez más, Alejandra Rubio (20 años) sale en defensa de su familia y no duda en responder a todos los que también la han cuestionado, como Antonio Rossi y María Patiño. Eso sí, la nieta de María Teresa confiesa que lo único que quiere es que todo termine, según ha dicho en una charla con Chance.

-Esto es un no parar en la guerra. Tu ahora estás en el medio, ¿cómo te sientes?

-Es que no hago nada más que decir esto, solo quiero que acabe ya.

- Antonio Rossi, ¿te gustaría decirle algo?

-No he visto nada de lo que ha dicho.

-Simplemente que no va a seguir hacia ti, eres una niña y lo van a interpretar mal.

-No sé, qué decirte.

-María Patiño, ha dicho que eres una cría y mentirosa.

-De eso no voy a decir nada, ni me voy a molestar. Yo hablo donde tengo que hablar, si mañana tengo que estar en otro programa, como dice ella, hablaré en otro programa como soy, con mi sinceridad y punto. No soy ninguna mentirosa.

-Kiko Hernández dice que tu tía, va a hacer una exclusiva de todo esto a espaldas de tu madre.

-No sé nada, de verdad. Yo soy la última que me entero de estas cosas. Espero que no porque no quiero que esto siga, pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiere, a mí me parece muy bien.

- ¿Cómo te sientes todos te dicen que eres una niña?

-Lo soy, lo soy, me queda mucho por aprender, intento coger consejos de todos, aquí soy la nueva y eso es así. No me ofende que me llamen niña. Me queda mucho por aprender.

-Si tuvieras que enviar un mensaje en esta guerra...

-Nada, paz y amor. Que todo en la vida sea esto.

-Tu abuela cómo está.

-Bien, tampoco he hablado mucho con ella así que tampoco tengo mucho para decirte.

-Si tu tía Carmen habla os rebota a vosotras.

-Pero tenéis que entender que no es mi vida, yo hablo por mí, o hablo por nadie más.

-¿Tú no lo harías nunca?

-No lo creo, de estas semanas no.

-Ha estallado también Alessandro Lequio. Dice que tu madre filtra los mensajes de Caparrós, pero por ejemplo él no puede hablar de mensajes con ella. Están todos estallando, ¿cómo paramos esto?

-No sé, al final es un enfado entre Jorge y mi abuela, los demás no pintamos mucho, en general. Ni nosotras ni los demás.

-A Jorge no le tienes miedo, lo dejaste bien claro.

-Sí, pero no es nada malo, le respeto mucho pero no le tengo miedo, creo que no hay que tenerle miedo a nadie y menos en el trabajo, es un poco absurdo.

- ¿Jorge se ha puesto en contacto contigo?

-No voy a hablar de eso.

-Tu abuela lo tiene que estar sufriendo.

-No voy a decir nada, vale.

-¿Tu madre cómo está?

- Muy bien. Todos fenomenal.

-Que se acabe esto.

-Sí, que se acabe. Paz y amor.

TERELU NO CONFIRMA

Y mientras la nieta intenta poner paz, la hija hace oídos sordos a la información de la revista 'Lecturas' de que María Teresa Campos atraviesa serios problemas económicos.

Según publica en portada la revista, la periodista se encuentra ahogada por las deudas. Sin ingresos estables y con una mansión que no logra vender y que tiene un mantenimiento mensual millonario, la veterana comunicadora está desesperada, puesto que Hacienda le reclama 700.000 euros, que se unen al embargo de más de dos millones de euros que pesa sobre su casa.

Una complicadísima situación económica que adelantaron en Sálvame', y sobre la que se preguntó a Terelu Campos cuando llegaba a Mediaset para estrenarse como colaboradora en el debate de 'La isla de las tentaciones'.

La hija de María Teresa, muy seria, hizo oídos sordos a las preguntas sobre las dificultades económicas de la presentadora y evitó confirmar si las acuciantes deudas de su madre que desvela la conocida revista son verdad o no. Un frente más para la malagueña, que atraviesa por uno de los momentos más complicados de su extensísima trayectoria profesional, y que hace unos días confesaba que estaba perdiendo la poca salud que le quedaba.