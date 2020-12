Alejandro de Miguel desvela detalles del vestido de Ana Obregón para las Campanadas de TVE

Alejandro de Miguel es el diseñador elegido por Ana Obregón para lucir uno de sus vestidos en la próxima en la que será su reaparición tras el fallecimiento de su hijo Aless. La presentadora, que ha confesado que no irá de luto en las Campanadas, guarda bajo llave su 'look' para su gran noche. El modisto manchego, gran amigo de Ana, ha desvelado algún pequeño detalle de la pieza.

“Como amiga suya no dudé en ningún momento en ponerme en contacto con ella. Me hace mucha ilusión, las personas que hemos estado en estos meses al lado de Ana sabemos el año tan duro que ha sido para todos los españoles, pero para Ana especialmente. Es un bonito gesto que vuelva a TVE en un día tan especial", ha comentado sobre el regreso a la actividad de Obregón.

Sobre el diseño del vestido, Alejandro ha revelado que trabajaron juntos en la casa de la bióloga, eligieron las telas, hablaron de los bocetos y que durante todo el proceso de creación "hubo mucha comunicación hasta llegar al vestido perfecto que ya estamos con las últimas puntadas”. "Ana es una persona muy entendida en moda y en alta costura, creo que es de las personas en este país que más vestidos de alta costura y más vestidos de noche ha lucido. Es una gran entendida y por supuesto que ha colaborado, me ha dirigido un poco en el diseño que es exclusivo. Lo hemos diseñado entre los dos", ha asegurado sobre el proceso de creación.



Ana Obregón y Anne Igartiburu, presentadoras de las Campanadas de TVE . /JOSE OLIVA



Sobre el resultado final el modisto se muestra tajante: “Vamos a ver a una Ana radiante, con un vestido sin excesos, sin brillos, sin transparencias y llena de luz”, pero sobre las formas y colores del vestido se muestra hermético: Es el secreto mejor guardado, como las novias, de mi boca no puede salir un detalle tan importante como el color. Hay que sorprender , no me toca a mí dar ese dato".

Con respecto al estado anímico de la actriz de 65 años De Miguel asegura que su vuelta al trabajo ha resultado beneficiosa: “Para Ana es un trabajo, su trabajo de presentadora. A Ana evidentemente la he visto triste, con momentos de todo y colaborando con el diseño. Todo esto le hace distraerse y sentirse un poco con la mente ocupada que creo que lo necesita en unos momentos tan duros como estos siete meses que ha vivido. Creo que hemos conseguido hacer un buen trabajo”.