Alex Lecquio bromea en Instagram sobre su calvicie

Alex Lequio ha sacado una vez más su vena humorística compartiendo una imagen junto a su padre en la que destaca su fortaleza la hora de afrontar la enfermedad. El joven, que mantiene informados a sus más de 54.100 seguidores para contarles como avanza su tratamiento, en su última publicación ha reproducido parte del diálogo de la película Dos hombres y un destino, del director George Roy Hil: -Cuando salgamos y lleguemos hasta los caballos, recuerda una cosa.... espera un momento... no has visto a Leforce allí fuera, verdad? - Leforce? No. - Ah... bien. Solo ha sido un mal presentimiento", ha escrito junto a la instantánea.

El hijo de Alessandro Lecquio y Ana García Obregón luce su cabeza rapada y lleva una gorra, ha añadido: " Nueva York España Australia PD: nunca pensé que llegaría un momento en el que tendría menos pelo que usted Next Destination Turquía", ha apuntado en su perfil de Instagram haciendo referencia al país turco, destino europeo conocido por sus destacados implantes de pelo. De ahí que todos sus seguidores y diversos medios pensaran en que estaba en Australia y su próximo destino sería Turquía.

No es la primera vez que el joven, de 26 años, bromea con su enfermedad. Hace pocos días compartió una foto de sus padres en el hospital en una de las visitas y añadía "Soy un marciano", pues sus padres iban vestidos con las túnicas verdes de hospital.