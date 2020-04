Alia Shawkat, ¿la nueva 'novia' de Brad Pitt?

No se ha conocido ninguna relación formal de Brad Pitt desde su separación hace cuatro años con Angelina Jolie. Sin embargo, sí hay una mujer que lleva 10 meses en la vida del actor, lo que ha acaparado titulares que aseguran que comparten algo más que una bonita amistad.

Y es que, aunque ambos aseguran ser muy buenos amigos, e incluso Pitt ha bromeado con que siempre se le relaciona románticamente con cualquier mujer con la que se ve, esta nueva amiga, una conocida actriz, ha hecho saltar los rumores sobre un posible romance con el actor, de 57 años.

Actriz, cómica y artista

Su nombre es Alia Shawkat, tiene 31 años y es actriz y cómica. Se la conoce sobre todo por sus papeles como Maeby en Arrested Development y Dory en Search Party, aunque desde muy pequeña se metió de lleno en la interpretación y acumula un gran número de papeles en series y películas. Ha sido nominada seis veces a distintos premios, ganando un Young Artist Award y un TV Land Award.

Se define como activista feminista y en 2017 explicó en una entrevista que es bisexual. Algo que, como mujer árabe-americana, creyó importante hacer público: "tengo que usar todas las voces que tenga”, aseguró en una conversación para la revista Out.

A Shawkat y a Pitt se les vio juntos por primera vez en septiembre de 2019, cuando ambos asistieron a una obra de teatro. En octubre, se dejaron ver de nuevo acudiendo al espectáculo The New One. En este 2020 fueron juntos a conciertos, a un restaurante, a comer hamburguesas mientras daban un paseo y hasta asistieron a un concierto-misa del rapero Kanye West.

Cumpleaños en confinamiento

Y es que hasta en plena cuarentena han encontrado tiempo para verse. El pasado sábado 18 de abril, Alia cumplió 31 años. La actriz decidió saltarse el confinamiento e ir en bicicleta hasta la casa de Brad, en Los Ángeles.

Pero es que, además, Shawkat y Pitt comparten una afición muy especial: el actor es coleccionista y adora todo tipo de arte, y ella es pintora y artista y ha expuesto sus obras en varias galerías de Los Ángeles, París y la capital de México. Se rumorea que ambos se habrían conocido en una exposición de ella y que, desde entonces, comparten una estrecha y bonita relación.