Amaia Montero vuelve a liarla en las redes

Amaia Montero vuelve a estar en el punto de mira en las redes sociales. Esta vez la cantante ha explotado contra La Oreja de Van Gogh, grupo que lideró desde 1996 hasta el 2007, y con Leire Martínez, su sustituta y vocalista de la banda desde el 2008, con un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter antes de despedirse de la red social.

Unos discos, de los inicios de la banda, firmados por Leire desataron la ira de Montero, quien aseguró que "jamás firmaría un disco que no me correspondiera, por pura honestidad y respeto".

La cuestión, sin embargo, no se quedó ahí. La intérprete de 'Los abrazos rotos' que ha dejado de seguir en sus redes sociales a La Oreja de Van Gogh, escribió varios mensajes que se interpretaron como una indirecta a su sucesora en el grupo. "Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", señaló para añadir: "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir ordenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrariotremendo!!!", señaló Montero, tras haber compartido Leire una publicación con el 'hashtag' #easylife.

Incluso se pronunció sobre "la pregunta del millón" que llevaba "13 años esquivando": el motivo de su marcha del grupo. "No es tan fácil como Amaia se fue", comentó y detalló: "Quizá Amaia estaba muy cansada de todo esto hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama: la música. Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas".

Tras la tormenta, la artista donostiarra ha optado por hacer borrón y cuenta nueva y eliminar su perfil de Twitter, compartiendo, además, un sorprendente vídeo bajo la ducha, acompañado de la palabra: "Freedom".