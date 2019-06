Amparo Garrido, la voz de Blancanieves, asegura que es suyo el audio adjudicado a Frida Kahlo

Amparo Garrido, actriz de doblaje y voz en el español de la Blancanieves de Disney (1937), ha asegurado que está casi segura de que es su voz la que se escucha en el audio adjudicado a Frida Kahlo que la Fonoteca de México y la Secretaría de Cultura presentaron a bombo y platillo el pasado 12 de junio.

"Siento que sí soy, desde luego. Yo grabé varias cosas con El Bachiller Gálvez y Fuentes", ha explicado Galindo, de 89 años, en una entrevista con Javier Poza en el programa Grupo Fórmula. "Grababa muchas cápsulas con él -ha agregado la locutora-. Estoy casi casi absolutamente segura de que grabé esto".

También los hijos de la actriz confirman la versión. "En cuanto escuché la voz de mi mamá (...) casualmente al día siguiene fui a grabar a Cuernavaca y me dijo mi hermana: 'Oye, oíste la voz de Frida?, no, es mi mamá', y con mi otro hermano, Armando, también coincidimos en que era la voz de mi mamá", ha explicado el hijo de la locutora Ismael Larumbe en el programa de Javier Poza (en el vídeo de abajo).

"Frida Khalo nace en 1907, muere en 1954, dicen que es un audio que tiene 65 años, tendría que ser del año que murió (...) y en el 54 ya difícilmente, porque casi estuvo todo el tiempo en el hospital (...) y es una voz estudiada", se ha reafirmado Larumbe.

EL ALUMNO DE LA PINTORA

Quien tampoco cree que el audio presentado por la Fonoteca sea de Frida Kahlo es Guillermo Monroy Becerril, un artista de 96 años que fue alumno de la famosa pintora. Él asegura que tiene grabada a fuego, en el corazón y en la memoria, la "muy cristalina" voz de Kahlo, que es distinta, asegura, a la de una supuesta grabación revelada la pasada semana.

A Monroy se le ilumina el rostro cuando habla de ella, a quien sigue llamando "maestra" y trató como amiga y colega y a la que define como "una mujer luminosa, optimista y muy emocionada y entregada por y para la pintura. Además de toda una enamorada de México y una gran mexicana".

"Nosotros, Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Fanny Rabel y yo (el grupo llamado Los Fridos) casi vivíamos en la Casa Azul, (la casa de Frida en el barrio capitalino de Coyoacán) porque desayunábamos, comíamos y cenábamos con la maestra Frida muy seguido, dos o tres veces por semana, y en ocasiones estaba el maestro Diego Rivera", explica en una entrevista con la agencia Efe.

Con limitaciones en su visión que se han agravado en los últimos años y que quizá le agudizaron el oído, Monroy se muestra seguro cuando se le pregunta si en el audio que se dio a conocer la semana pasada identifica la voz de Frida. "Esa es la cosa, que no la reconozco. La primera vez que yo la conocí la registré como una mujer con una voz muy dulce, muy risueña (...) la oímos en la televisión y me parece que no tiene ver nada (con su voz) porque Frida no hablaba así, con esta afectación que yo he escuchado".

FRANCA Y SIN AFECTACIÓN

Ha contado Monroy que Frida tenía por práctica leer de manera grupal y más porque todos formaban parte del Partido Comunista y aunque eran estudiantes participaban con ella en una lucha política-cultural, entonces, por eso sabe como era la verdadera voz de Frida.

"Su voz era franca, sin afectación, muy natural, llena de entusiasmo y siempre estaba animándonos a hacer algo; la verdadera voz de Frida era muy animosa, muy encantadora, muy risueña, no era grave, ni suave o delicada, era un termino medio, si la pudiera definir diría que era muy cristalina, esa es la palabra".

Sobre si en alguna ocasión, Kahlo realizó un trabajo de locución o en la radio, el pintor dijo que durante el tiempo que convivió con ella nunca platicó sobre una sesión de radio o grabación.

MÁS DUDAS SOBRE EL CASO

Quien tampoco considera que sea la voz de Frida Kahlo la que se escucha en el audio difundido es la sobrina nieta de la pintora mexicana, Mara Romero Kahlo.

Y de la misma opinión es Arturo Estrada Hernández, también del grupo de Los Fridos. "Hasta donde llega el conocimiento de la Familia Kahlo, no existen registros de la voz de Frida", escribió en Twitter.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Este mismo miércoles, la Fonoteca de México ha anunciado que mantiene abierta la investigación sobre la autenticidad de la voz de la pintora Frida Khalo, ante el debate abierto -y las dudas- por el audio divulgado la semana pasada en el que lee un texto sobre el pintor Diego Rivera.

La investigación incluirá un análisis comparativo de voces con un equipo especializado en el cual participarán actrices y locutoras de esa época en México, ha precisado la Fonoteca.

Entre el listado con voces que serán consideradas para su comparación están las de Evangelina Elizondo, Rita Rey, Carmen Manzano, Aurora Alvarado, Emma Telmo y la de la voz de Blancanieves, Amparo Garrido, entre otras, explicó.

La Fonoteca Nacional ya se ha puesto en contacto con Garrido para invitarla a formar parte de las indagaciones y así darle certeza y crédito en caso de ser de ella, añadió la institución.

Hace una semana se dio a conocer la primera grabación de lo que puede ser la voz de Frida Kahlo, consistente en una presunta intervención de la artista durante un homenaje radiofónico a Rivera en un programa del célebre locutor El Bachiller.