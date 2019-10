Ana Guerra desvela que va a terapia

No lleva del todo bien Ana Guerra eso de la fama. Aparte de que ya no sabe qué cara poner cada vez que le preguntan por su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz y ella insiste en que de eso no habla . La exintegrante de 'OT' en su edición de 2017 ha revelado que acude a terapia habitualmente para superar el estrés de ser un personaje conocido. La cantante, que junto con Chenoa y Marta Sánchez, entre otras, es imagen de la nueva campaña de Ausonia en apoyo a la lucha contra el cáncer, ha explicado: "Intento comer lo más sano posible, intento hacer deporte y hago terapia porque tener la mente sana es importantísimo".

Para Guerra, de 25 años, fue un 'shock' pasar a ser un personaje conocido. "Saber manejar tu ego frente a la industria es un proceso complicadísimo. Por suerte tengo una terapeuta maravillosa que me hace tener los pies en la tierra. Ser el centro de atención muchas veces es peligroso. De verdad animo a todo el mundo que pueda que haga terapia. Yo lo agradezco muchísimo".

Gestionar la fama no es fácil y Ana Guerra no es la única persona salida de 'OT' que ha hablado de cómo le ha sobrepasado el éxito. Amaia Romero, la ganadora de la penúltima edición del concurso también reveló que tuvo que acudir a un terapeuta. Igual el ocurrió a su expareja Alfred García y anteriormente a Nuria Fergó y Rosa López.