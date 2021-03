Ana Morgade da la bienvenida a su hijo

Ana Morgade ha dado este miércoles la bienvenida a su primer hijo aun sin revelar el sexo ni el nombre del bebé. Dejando de lado los estereotipos de mamás perfectas recién dadas a luz y lo 'políticamente correcto' en redes sociales.

La humorista, de 41 años, ha compartido con sus seguidores una foto de lo más natural en la que muestra la realidad tras dar a luz. "Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO".

Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA. Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón! GRACIAS por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses. También os digo que ahora mismo no recuerdo nada. Pero os leo y os como la cara", ha escrito la cómica.

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial)

La colaboradora de televisión ha confirmado que tanto ella como su bebé se encuentran muy bien a pesar del cansancio. Tras anunciar la feliz noticia, numerosos compañeros de profesión le han felicitado por el nacimiento de su primer hijo. "VAMOOOOSSSS!!!!! Enhorabuenaaaa!!!!!!", ha escrito Frank Blanco en comentarios. Por su parte el actor Hugo Silva le ha enviado un corazón de color rojo como muestra de cariño.