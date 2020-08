Ana Obregón comparte un recuerdo de su hijo, Aless Lequio

Ana Obregón lo ha vuelto a hacer, y es que su perfil de Instagram le ha vuelto a recordar uno de los momentos más felices del año pasado. Se trataba de un día en el que, acompañada de su hijo Aless y de sus padres, compartían la felicidad tras haber recibido buenas noticias acerca del cáncer que sufría su hijo. Un año después la realidad es completamente injusta y dolorosa para toda la familia que ha tenido que hacer frente al fallecimiento del joven.

Como nos tiene acostumbrados, la actriz ha compartido una de las reflexiones que ha sentido al ver este recuerdo en su red social:

"Antes me hacía ilusión cuando mi móvil me recordaba 'tal día como hoy...'. Ahora llevo horas mirando esta foto entre lágrimas desde mi retiro, sentada al atardecer en el mismo sofá mirando al mediterráneo. La hicimos tal día como hoy hace un año, oliendo el mismo mar, mirando hacia un futuro maravilloso con las buenas noticias de salud de mi hijo. Sé que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente. He decidido compartirla con vosotros para recordaros que como decía mi Aless: 'lo más importante de esta vida y lo único que al final de tus días te llevas son el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres'. Nada ni nadie, ni siquiera su partida, me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida. Y esto es lo único que alivia un poquito mi dolor por la eternidad de su ausencia y su dolor por no estar aquí. #alessforever ??".

Y es que todo ha cambiado para Ana Obregón, así como para Alessandro Lequio y el resto de familia. La actriz ha perdido a su mitad y vive rodeada de gente que le apoya y le consuela, como son sus hermanos y sus sobrinos, pero que no le dan el calor que recibía por parte de su hijo.

De esta manera, Ana solamente tiene una opción: seguir mirando hacia delante, con el recuerdo permanente de su hijo, Aless Lequio.