Ana Obregón habla sobre la recaída de su hijo

Ana Obregón se ha pronunciado sobre la enfermedad de su hijo, Álex Lequio, quien ha sufrido una nueva recaída en la lucha contra el cáncer. La primera expulsada de Masterchef Celebrity 4, no pierde el optimismo ante la dura batalla que está viviendo y durante los Premios Escaparate en Sevilla, aseguró que su hijo mejorará pronto: "A mí no me cabe ni la menor duda". Y sin perder la sonrisa, destacó: "Esta es una enfermedad larga y la afrontamos como siempre: con mucho optimismo. Ya es la última piedrecita".

Obregón aprovechó su intervención para animar a todos los que están sufriendo esta enfermedad: "Lo único que animo es a todos los valientes que luchan contra esta enfermedad. Es una enfermedad que gracias a Dios cada año se descubren cosas nuevas, cada año se sabe más, se trata mejor. Creo que dentro de quince años será como tener una gripe y eso es lo que esperamos".

DEDICA EL PREMIO A SU HIJO Y A TODAS LAS PERSONAS ENFERMAS

En la gala de los Premios Escaparate, que tuvo lugar este fin de semana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la actriz recibió uno de los galardones, que no dudó en dedicar a su hijo y a todas las personas enfermas. "Si no fuera por estos donativos y por estas asociaciones, no se investigaría el cáncer, y si no se investiga, no se salvan vidas. Las personas que se están curando en estos momentos es gracias a estos donativos. Dedico el premio, primero a mi hijo, y luego a todas las personas como él, todos los valientes que luchan contra esta batalla".

Obregón también habló sobre su expulsión en Masterchef el mismo día en el que comenzó el programa de TVE. Una salida que, pese a todo, le ha venido muy bien tal como explicó: "Lo que necesito en estos momentos es estar al lado de mi hijo. Así que me hicieron un favor", afirmó.