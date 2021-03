Ana Obregón: "Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida"

Completamente destrozada, y sin fuerzas para celebrar su 66 cumpleaños, Ana Obregón ha querido recordar cómo, hace dos años, Aless Lequio - aparentemente recuperado - la felicitaba públicamente. Abatida la presentadora ha comparado ese día tan feliz con el que, sin embargo, está viviendo este jueves, sin su hijo a su lado.

Obregón ha confesado que lo único que le hace ilusión es "pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez" refleja el alcance de su pena y nos rompe el alma al descubrir que, aunque lo intenta, la bióloga sigue sin encontrar razones para seguir adelante ahora que Aless ya no está a su lado, informa Europa Press.

"Como es la vida..." ha comenzado la actriz, publicando la felicitación pública de Aless el día que celebraba el 64 cumpleaños de su madre. "Este Post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar todo parecía ir bien. Estabas tan contento de tener barba!!! Decías : -Mamá por lo menos seguimos aquí- Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer", ha confesado, antes de desvelar que "el año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí , ni tú ni yo", ha escrito.

Destrozada, Obregón ha revelado que "hoy es el cumpleaños más triste de mi vida", sin dudar al afirmar que "así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez".

Unas desgarradoras palabras con las que la madrileña expresa su deseo de reunirse con Aless, cuya ausencia es incapaz de soportar cuando recientemente se cumplieron 10 meses de su fallecimiento.

Por último, y consciente de todos los que la quieren y la apoyan, Ana Obregón ha querido dedicar unas sentidas palabras a los seguidores que hoy, a pesar de su tristeza, le han deseado un feliz cumpleaños: "Gracias de corazón por todas vuestras felicitaciones , vuestro cariño acaricia mi alma.#gracias #cumple #alessforever ????", concluye.