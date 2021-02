Ana Obregón se pronuncia sobre el 8-M

Ana Obregón, que utiliza sus redes sociales para pronunciarse sobre acontecimientos que afectan a todas las personas o simplemente para desahogarse y transmitir a todos sus seguidores el sufrimiento que está pasando desde aquel triste día que falleció su hijo Aless Lequio. Este viernes, la actriz ha querido alzar la voz en su perfil de Instagram y mostrar su opinión acerca de la polémica que hay en estos momentos sobre la posible manifestación del 8-M... además, también le ha mandado un mensaje a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para recordarle lo que ha pasado en nuestro país durante meses.

"El 8-M es el día internacional de la MUJER. La ministra de igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio", ha empezado diciendo Obregón, que ha continuado exponiendo los acontecimientos que han ocurrido durante todos estos meses:

"-1/ Estudios científicos (Imperial College) han demostrado que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8-M se hubieran evitado 20.000 muertes.

-2/ El ministerio de igualdad con el apoyo del presidente del gobierno celebró el 8-M en contra del criterio europeo del centro de control y prevención de enfermedades que desaconsejo celebrarlo...

-3/Ayer murieron en España 400 personas por la pandemia. Las mutaciones( mal llamadas Cepas; una cepa es cuando el virus se fija) inglesas, sudafricana, etc... son más letales sobre todo en gente más joven .Se contagian a pesar de llevar mascarillas si no se mantiene una distancia de 2 metros.

-4/Desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones".

Y por último, Ana Obregón ha querido dejar claro que no es el mejor momento para hacer una manifestación y asegura que no se es menos feminista por no asistir:

"Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando. Por favor no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo, Irene. De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar (Como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio(qué suerte), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento. Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos", ha concluido.