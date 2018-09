Ángel Garó sale de 'GH VIP' para acudir a juicio y se enfrenta a una pena de 20 meses de prisión

Jorge Javier Vázquez conectó anoche con los concursantes de 'GH VIP 6' en 'Límite 48 Horas' pero se encontró con una gran ausencia, la de Ángel Garó, que ha tenido que abandonar temporalmente la casa de Guadalix de la Sierra para acudir a un juicio en Málaga por la demanda de maltrato interpuesta por su ex pareja, Darío Abelaira.

El humorista ha llegado esta mañana a los juzgados completamente aislado, escuchando música a través de unos auriculares para no recibir ningún tipo de información del exterior. A pesar de lucir una sonrisa ante las cámaras, lo cierto es que Garó no ha salido muy bien parado del juicio, ya que la Fiscalía de Málaga ha elevado la pena de prisión que solicitaba.

Aunque en un principio pedía nueve meses de cárcel por haber agredido e increpado supuestamente a su pareja, el actual concursante de 'GH VIP' se ha negado a reconocer los hechos y no ha llegado a un acuerdo con el abogado de la otra parte, motivo por el que la petición se ha elevado hasta los veinte meses de prisión.

Según Europa Press, el fiscal contemplaba en un principio un delito de violencia doméstica, pero ha decidido modificar esta calificación y atribuye a Garó un delito de lesiones con el agravante de parentesco. Debido a esto, además de los veinte meses de cárcel, solicita que se le prohiba acercarse a su ex pareja durante dos años.

El ex de Ángel Garó: "Me alegro de que tenga trabajo"

Como es lógico, Garó no ha realizado ningún tipo de declaración a los medios, pero sí lo ha hecho el que fuera su novio. A su llegada a los juzgados, Darío se mostraba tranquilo y confiado: "Estoy bien arropado por mi abogado, confío en la justicia". Sobre el paso del humorista por 'GH VIP', ha asegurado que se alegra "de que tenga trabajo".

El concursante regresará a Guadalix de la Sierra durante las próximas horas y vivirá en primera persona la expulsión de este jueves, que se debate entre Miriam Saavedra e Isa Pantoja. Una de ellas se convertirá en la eliminada, después de que el Koala fuera salvado por el público.