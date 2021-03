Ángela Dobrowolski, ex de Josep María Mainat, agredida en prisión

Desde que el pasado 6 de enero intentó asaltar, hasta por tres veces, el domicilio barcelonés de su exmarido, Josep María Mainat, Ángela Dobrowolski se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio. Pero su estancia en la cárcel no está siendo nada fácil.

Según se ha conocido a través de la denuncia de sus abogados, Ángela ha sufrido una brutal agresión por parte de dos presas que le habría provocado una brecha en la cabeza por la que le habrían tenido que dar seis puntos de sutura.

Según ha informado el periodista Nacho Abad, el pasado lunes Dobrowolski se negó a pagar a unas presas que la extorsionaban desde hacía un tiempo, lo que provocó la brutal y violenta respuesta de las internas que la llevó durante dos días a la enfermería del centro penitenciario de Brians.

Extorsión y amenazas

Las agresoras, presuntamente, pertenecerían a un famoso clan de traficantes de Barcelona, los Jodorovich, que llevaban un tiempo amenazándola con no solo darle una paliza si no les daba dinero, sino a tomar represalias contra sus hijos. Atemorizada, Ángela les daba dinero cada vez que se lo pedían, pero el pasado lunes se negó por primera vez y las presas -compañeras de módulo de la alemana- no habrían dudado en agredirla brutalmente.

Los abogados de Ángela no se explican cómo ha podido suceder esto en un centro penitenciario que tiene que garantizar la seguridad de las presas y, además de denunciar el caso, pedirán el traslado de la exmujer de Mainat a otra cárcel.