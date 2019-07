Angelina Jolie y Brad Pitt se dan una tregua

Tras una polémica ruptura en el 2016, parece que, al fin, Angelina Jolie y Brad Pitt se han dado una tregua. Según algunos medios, la expareja ha llegado a un acuerdo que permitiría a Pitt pasar todo el verano con sus hijos mientras ella rueda en Nuevo México su nuevo filme Those Who Wish Me Dead (Aquellos que me desean muerto), un thriller del escritor y director Taylor Sheridan.

The Sun apunta a que a sido la propia Jolie quien ha tomado esta decisión y que para ello se ha acercado a su exmarido para ofrecerle la oportunidad de estar un tiempo cuidando a los niños.

Y es que desde su mediática separación, los seis hijos de la expareja han estado con su madre, quien posse la custodia en exclusiva. De hecho, Pitt solo dispone de algunos derechos de visita bastante restringidos y, en ocasiones, con vigilancia.

"Brad está súper emocionado", alegan fuentes cercanas al exmatrimonio al citado tabloide. El intérprete, de 55 años, ha invitado incluso a sus padres, Jane y William, "para que puedan pasar un agradable verano en familia", señala la publicación.

Hace un par de meses, que los actores elaboraron un acuerdo que los declaraba oficialmente solteros, con el fin de pasar página de forma definitiva. Sin embargo, sobre el cuidado de sus hijos aún no han llegado a ningún tipo de pacto por lo que esta decisión puede suponer un gran paso adelante, ya que va a ser la temporada más larga que pasará el artista con sus hijos desde que se separó de Jolie.