Angelina Jolie: "Estoy deseando que lleguen los 50"

"Me siento mucho más cómoda a los 40 que cuando era más joven. Tal vez se deba a que mi madre no vivió mucho, así que siento la edad como una victoria en lugar de una tristeza. Me gusta. Estoy deseando que lleguen los 50". Y bromea sobre cómo la ven sus hijos. "Hubo un día en que yo era una estrella de acción y ahora mis hijos me dicen que me baje del columpio porque me puedo lastimar", ha desvelado Angelina Jolie actriz en una entrevista para la edición británica de 'Vogue'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue)

La protagonista de 'El coleccionista de huesos' ha abierto las puertas de su residencia en Los Ángeles al director de la citada publicación Edward Enninful y explica que eligió esta casa porque se encuentra a cinco minutos de la vivienda de su exmarido Brad Pitt, con el que todavía no ha resuelto la custodia de sus hijos.

A lo largo de la entrevista, la actriz y directora, que protagoniza la portada de la revista, también se ha referido a cómo ha cambiado su vida con el coronavirus. "Entramos en la pandemia después de salir del hospital con Zahara, y estábamos tan felices de que ella estuviera bien que comenzamos el encierro en un estado mental diferente», asegura Jolie.

Sin embargo, la intérprete, de 45 años, detalla que "Pax ha empezado su último año en el instituto, pero no puede disfrutar de todo lo que es ser un adulto; Zahara ha conseguido su carné de conducir, pero las clases ha tenido que hacerlas con las mascarillas. No han salido como imaginaban estos momentos. Eso sí, los cumpleaños siguen, y creo que para muchas personas, esto nos ha hecho sentir muy humanos, todos juntos. De alguna forma es algo hermoso", subraya.