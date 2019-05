El apasionado beso de Vanesa Martín y Adriana Ugarte

En menos de tres días el videoclip de De tus ojos, de Vanesa Martín, se ha encaramado en lo más alto de tendencias de Youtube, con más de 630.000 reproducciones, y en uno de los temas más comentados en las redes sociales, gracias al apasionado beso que la artista malagueña se da con la actriz Adriana Ugarte (Julieta, Palmeras en la nieve o Durante la tormenta).

La canción, incluida en el trabajo Todas las mujeres que habitan en mí, es una romática balada compuesta por la propia Martín, 38 años, con arreglos electrónicos del productor Carlos Jean, que cuenta la historia de amor entre dos chicas que se conocen casualmente en una tienda de discos.

"Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida", canta Martín. La pasión entre las chicas va cogiendo carrerilla. "Que no se asuste nadie si nos miran y ven que nos miramos diferente", dice la letra. Hasta que las dos protagonistas del clip acaban en la cama y fundidas en un apasionado beso.

CÓMPLICES EN EL RODAJE

Ambas artistas han hecho gala de su complicidad en sus perfiles en las redes sociales, donde han compartido fotos del rodaje del clip y encendidos piropos. "Gracias, Vanesa Martín por vendarte y dejarme ser tus ojos. Creo que no sabes que tú has sido los míos", le ha dedicado Ugarte (34) en Instagram:

Una publicación compartida de Adriana Ugarte (@adrianaugarte10) el 3 May, 2019 a las 11:58 PDT

Aquí guardándonos del frío. Esta noche a las 00h viajamos a la belleza de la mano.. y ya nuestro videoclip no será sólo nuestro compañerita mía.. are you ready Bella?? @adrianaugarte10 💥❤️#DeTusOjos #maravilla 🦋🦋 pic.twitter.com/hNa1L1j5An