La aplaudida respuesta de Itziar Castro a un 'hater' que trataba de humillarla

No es la primera vez, y nos tememos que desgraciadamente no será la última, que la actriz barcelonesa Itziar Castro responde con dureza a una 'hater' que criticaba su físico en las redes y trataba de humillarla. La actriz a la que el gran público conoció por su participación en 'Pieles', la película de Eduardo Casanova, por la serie 'Vis a vis' y por su paso como profesora por la academia de 'OT' ha sido muy aplaudida por su respuesta desacomplejada por el comentario anónimo que se reía de una de las fotos publicadas en su perfil de Twitter en la que aparece mordiendo un premio.

"Pero qué guapa está Itziar comiendo. Se lo come 'tó'. Así está de hermosa. Un intento de humillación que ha caído en saco roto, pues la actriz respondía con un: "Ojalá me pueda comer todos los premios que me den, al igual que Nadal, un gesto gracioso disfrutando de nuestro triunfo. Y ojalá los que lo criticáis tengáis la misma suerte que yo de ser feliz con lo que hago. Ah, y que lo sigáis viendo y entreteniendo en cuarentenas".

La actriz, de 43 años, realiza a menudo alegatos a favor la diversidad y contra los prejuicios físicos, étnicos o de género a través de mensajes publicados en sus redes sociales, en entrevistas y también, claro, cuando recoge un premio. La actriz acaba de participar en las representaciones, en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida, de 'La comedia de la cestita', donde ha interpretado a Gimmasia. "En tiempos de pandemia lo que apetece es hacer comedia", decía a propósito de esta alocada obra con momentos musicales e inspirada en Plauto.